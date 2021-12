Piura, la ciudad postergada, por Pedro Castro Balmaceda

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, Piura es una de las regiones que lideran la participación en la producción nacional, teniendo sectores tan importantes como agroindustria, hidrobiológicos, hidrocarburos, minería metálica y no metálica, pesca, ganadería y turismo. Entonces, la pregunta cae por sí sola: ¿cómo una ciudad que lo tiene todo no tiene un Hospital de Alta Complejidad? ¿Cómo una ciudad con tanto potencial comercial no tiene las vías de acceso adecuadas o la infraestructura para convertirse, realmente, en un polo de desarrollo para todos y no solo para unos pocos? Y, la más compleja de responder, ¿cómo es posible que las mismas autoridades, que no supieron gestionar en el pasado y nos dejaron sumidos en una crisis integral, sean los mismos que hoy postulan blandeando la bandera de la eficiencia y las soluciones de una ciudad completamente postergada?

El fenómeno de El Niño Costero de 2017 fue una explosión de desgracias que dejó a la intemperie todas las falencias, que durante años quisimos esconder, nos inundó no solo con las aguas de un río embravecido, sino que su corriente nos ahogó en remolinos de incapacidad gubernamental y corrupción sistematizada. Dos años después, y aún sin recuperarnos de las inundaciones, la COVID-19 nos da un uppercut que nos llevó a un estado de coma del que aún no hemos podido salir: hospitales colapsados, enfermos en centenares y desolación irrespirable.