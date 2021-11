Transparencia, señor presidente

La vida privada no es excusa para organizar reuniones clandestinas a las que habrían asistido empresarios que están tramitando licitaciones con el Gobierno. Las reuniones presidenciales en el domicilio particular no se prohíben, pero la misma ley exige que se informe, en un plazo perentorio, si es que se ha tratado de una gestión de intereses que debe ser puesta en conocimiento de inmediato a la opinión pública.

Es necesario que prime la transparencia en ocasiones como esta, en la que se está poniendo en tela de juicio el accionar del presidente de la República, quien aceptó en un mensaje a la nación anoche haber participado en reuniones fuera de Palacio de Gobierno, con personas en su mayoría no identificadas. Señaló que se trataron de reuniones de carácter personal en su domicilio.

Existe una ley expresa que exige que el mandatario informe sobre el tema y la persona con la que se reúne. La vida pública del primer funcionario de la nación es de interés ciudadano, y están vigentes todos los mecanismos legales para obligar a transparentar todo: mails, grabaciones, fotos, filmaciones, etc., sobre las reuniones que sostiene el presidente y que pueden afectar el interés público. Por ello, incluso se otorga un plazo legal para informar sobre gestiones de intereses que se puedan haber establecido y que requieren ser informadas.

En razón a esta normativa existente, el procurador general de la República ha solicitado –con carácter urgente– que se le informe sobre las reuniones sostenidas por el presidente Castillo y otros altos funcionarios con empresarios en la casa de Breña. La ley que faculta su accionar es la 28024, que regula la gestión de intereses de la administración pública, y que exige que se realice un “debido control de los asistentes”, así como copia del registro de las reuniones.

Agrega a su solicitud un pedido de información sobre las recomendaciones de la Contraloría, de agosto del 2021, sobre el ejercicio de funciones fuera del despacho presidencial debido a que también se llevaron a cabo reuniones no informadas en la casa de Breña.