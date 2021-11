El nuevo baño central de reserva, por Augusto Álvarez Rodrich

No me voy a permitir darles un centavo a aquellos medios que tergiversan la realidad. Pedro Castillo.

Ha sido un desastre. José Ugaz sobre la lucha anticorrupción del gobierno de Castillo.

Ahora se llama Baño Central de Reserva. Norma Yarrow sobre palacio de gobierno.

Solo voy a responder a los medios que no me hagan problemas, estoy buscándolos. Ministro Eduardo González.

Quiero anunciar respecto de las cuatro mineras que no habrá ninguna ampliación más para procesos de explotación y exploración. Vamos a exigirles que terminen y cierren, lo más inmediato posible. Mirtha Vásquez.

No han existido ni existirán decisiones unilaterales ni arbitrarias y al margen de la ley. El gobierno convocará a los gremios empresariales, a las autoridades regionales y locales y a las comunidades para dialogar sobre estos temas y llegar a consensos en beneficio de todos los peruanos. Pedro Castillo.

De lo que yo conozco que ha decidido el gobierno, en particular el ministerio de energía y minas, no es el cierre. Viceministro de Ambiente, Mariano Castro.

El plan de cierre se puede ajustar en el tiempo. Si hay una intención de prorrogarlo, por parte del titular minero, debe ser mediante un documento formal que debe ir por los canales correspondientes para hacer la evaluación respectiva. Viceministro de Minas, Jorge Chávez.

Tras las declaraciones del viceministro de energía y minas ya se ha dado marcha atrás con el cierre de las cuatro minas de Ayacucho. Tal vez el juego de palabras y algunas ideas de la primera ministra no han caído bien, pero en el gobierno manda el presidente. Ricardo Márquez.

El sector empresarial minero ha apostado por una sobrerreacción para tratar de instalar una idea de que estamos frente a un gobierno antinversión. José de Echave.

La crisis política en el Perú es la peste de las inversiones. Carlos Anderson.

Yo acompaño a mis amigos hasta el cementerio, pero no me entierro con ellos. Luis Iberico señalando que no ve oportuna la vacancia, pero que sus principales promotores son el presidente y la premier.

