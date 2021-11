La vacancia lejana

El 55% de encuestados está en contra de que el Congreso active el mecanismo de la vacancia del presidente Pedro Castillo, mientras un 43% está de acuerdo con un trámite de esa naturaleza. En el Parlamento tampoco es posible alcanzar los votos necesarios y las distintas iniciativas podrían escalar hasta el debate en el hemiciclo, pero sin el número requerido para promover la ruptura constitucional.

La vacancia es, por tanto, un proceso que no cuaja en lo popular y por el momento no lo logra en el Legislativo. ¿Eso significa que no podrá ser una realidad en un futuro? Las otras cifras que muestra la encuesta del IEP para La República nos indican que la situación podría moverse rápidamente en un sentido poco conveniente para la democracia y el Estado de derecho.

Hay una marcada tendencia a la baja en el respaldo presidencial, cada vez son menos los que apoyan su performance como jefe del Estado. Aunque ese bajón en el respaldo no se divide equitativamente entre la ciudad y el mundo rural: el 24% en el Perú urbano y 40% en el rural respaldan la gestión. La desaprobación es de 60%, en el Perú sin Lima, y 75% en Lima metropolitana.

Como señala la jefa de estudios de opinión del IEP, Patricia Zárate, en La República, se va acabando el tiempo para que el presidente Castillo pueda remontar y recuperarse de la caída que en solo este mes que termina constituyen 10 puntos menos de popularidad. La ciudadanía le concede poco crédito a su gestión y tiene poca fe en una recuperación tanto económica como política, y eso sí es muy preocupante (47% cree que su gobierno empeorará en los próximos meses).

Tampoco hay muchas esperanzas puestas en el Congreso. Tan es así que el Parlamento tiene menos simpatías que el propio mandatario. Los cuestionamientos principales recaen en la bancada de Fuerza Popular (71% de desaprobación) , identificada como la némesis del Gobierno, por sus inacabables reclamos sobre fraude y su apuesta por la vacancia desde el primer día. Le sigue en desaprobación la bancada de Perú Libre (66%).

Hay un tiempo de corrección que se acorta para el mandatario. La vacancia no está a la vuelta de la esquina, pero el deterioro es tan consistente que el desenlace podría acelerarse si no hay gestos políticos que muestren que se está recuperando la iniciativa y que se está otra vez en la senda del desarrollo con reactivación.