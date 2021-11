The Beatles: Get Back, por Sandro Mairata

Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

Casi ocho horas para un documental sobre los Beatles suena a exceso, pero la pericia de Peter Jackson nos deja queriendo más. Es tanto el poder de The Beatles: Get Back que consigue cambiar el orden de las cosas y reduce la cinta original de 1970 Let It Be a una colección de tomas extras. De ahora en adelante, Get Back será la producción principal.

La diferencia medular entre Let It Be (hoy casi imposible de conseguir) y Get Back es que el primero fue un documental con fines promocionales y el de Jackson –factótum de El señor de los anillos– tiene ambiciones pedagógicas e históricas. Michael Lindsay-Hogg, el director de Let It Be, montó su filme con algunos momentos de tensión entre la banda y versiones en vivo del álbum. Visto hoy, es un filme tedioso.

Jackson nos regala un formato que nos acompaña en todo lo que ocurre ante nuestros ojos. La restauración digital es prodigiosa y el sonido, impecable –tomando en cuenta que es un rescate. Cuando los Fab Four empuñan “Don’t Let Me Down”, vemos en pantalla “esta toma fue incluida en el álbum final”, lo mismo con “Get Back”. Precisamente, presenciamos el nacimiento de canciones como “Octopus’s Garden” y “Get Back” y cómo se perfilan “The Long And Winding Road”, “I Me Mine” y muchas más. La fortuita visita del tecladista Billy Preston provoca que lo inviten a acompañarlos en “I’ve Got A Feeling” y la magia pura se gesta ante nosotros: McCartney da un feliz respingo ante la notable mejora que introduce el piano eléctrico de Preston y Lennon conmovido proclama “¡estás en el grupo!”.

Cada tonada en pantalla es sucintamente señalada por nombre y compositor. Los personajes son identificados, las fechas son meticulosamente contrastadas. Y nos enteramos de cómo fueron ocurriendo los hechos: no solo vemos el concierto en la azotea, sino vemos el largo y sinuoso camino (ejem, perdón) de discusiones que llevaron a la decisión de hacerlo, con todo y la resistencia de George Harrison (“… pero no quiero ir a la azotea”).

Lindsay-Hogg mostró a un Harrison emocionalmente derrumbado que le decía a McCartney “tocaré lo que quieras que toque, o no tocaré nada si no quieres que toque. Lo que sea que te complazca, yo lo haré”. Jackson incluye además la renuncia de Harrison al grupo y los esfuerzos por hacerle volver. ¿Era Paul McCartney un tirano? El documental (filmado a inicios de 1969) lo muestra como tal. Todo se hace para complacerlo, los planes cambian si Paul no está feliz. Dirige las canciones según su propia visión. Starr era estoico y había renunciado ya antes en 1968. Harrison sí estaba afectado. ¿Yoko separó a los Beatles? Yoko estaba ahí porque John la quería ahí, era su pararrayos contra Paul, pero es cierto que luce invasiva.

La discusión sobre Get Back recién comienza. Primero hay que verla.

Cuatro fantásticos. Peter Jackson nos regala una joya: casi 8 horas de documento audiovisual de los Beatles en 1969. Foto: difusión

Ficha