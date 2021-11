El presidente que ataca al periodismo, por Augusto Álvarez Rodrich

Los ataques al periodismo del presidente Pedro Castillo y de varios ministros confirman el talante poco republicano del gobierno, su escaso entendimiento de cómo funciona una democracia, y que, si bien puede haberse peleado con Vladimir Cerrón, no se ha distanciado de sus ideas autocráticas.

Lo reiteró esta semana en Huancavelica, al día siguiente de que los medios difundieran la pifiada que recibió en Arequipa, diciendo que “no me voy a permitir darles un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver al pueblo, aquellos que quieren hacer creer otra cosa”.

Ya es un exabrupto cotidiano. Para no hablar de los torpedos de Guido Bellido o Guillermo Bermejo, el titular del MEM dice que solo declarará “a los medios que no me hagan problemas”, el de MTC quiere que TV Perú mejore su imagen, y la vicepresidenta condiciona las preguntas de la prensa a que esta sea “proactiva, positiva, propatria”.

Castillo está cercano a enfoques del periodismo como el del expresidente Rafael Correa en Ecuador, la visión cubana, o el señalado en el plan preparado por Cerrón, el cual establece que “el socialismo no aboga por la libertad de prensa, sino por la prensa comprometida con la educación y la cohesión de su pueblo”, entre otros torpedos contra una libertad ciudadana fundamental.

Acorde con ello, el plan propone una ley de medios tipo stalinista, y la bancada de Perú Libre ya presentó iniciativas en esa dirección, mientras la seguridad de miembros del gobierno agrede físicamente a los reporteros.

El gobierno de Perú Libre amenaza a la libertad de expresión, tal como también lo ha entendido Human Rights Watch en el uso de la publicidad estatal.

Castillo –quien casi no dio entrevistas ni como candidato, y nunca lo ha hecho como presidente– le debe muchas explicaciones al país, y el periodismo debe ser un vehículo para ello, como en cualquier democracia, pero no lo hace, acaso porque no tiene respuestas; porque no tiene capacidad de darlas; o porque no cree que debe hacerlo.

El presidente Castillo tiene todo el derecho de criticar al periodismo, pero no de usar recursos públicos para comprar espacios periodísticos amables –un delito evidente– como ya lo está anunciando desde hace tiempo.

