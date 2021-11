¡Actúa contra la violencia!

¿Quién de nosotras no ha vivido o conocido un caso de violencia? Tal vez no un golpe, de repente un insulto, gritos, presiones, chantajes emocionales, acoso o discriminación. Quizás nos hicieron creer que no era nada, que exageramos, que nos ponemos dramáticas, o lo que es peor, que es normal.

Cuántas de nosotras no hemos sabido qué hacer, cómo actuar, a quién llamar, a dónde acudir y cómo evitar ser revictimizadas. Cuántas de nosotros no hacemos nada porque no conocemos nuestros derechos. No es fácil ser valiente cuando el sistema nos da la espalda, cuando incluso nuestro círculo más cercano nos juzga.

Hace algunos años, tras escribir una columna sobre una mujer violentada recibí un mensaje aterrador. Un pedido de auxilio. Una amiga de mis años universitarios me contaba que desde que se había casado padecía violencia física y psicológica.

A él nada parecía importarle, se sentía poderoso. Ni los llantos, ni las amenazas de denuncia. “Me lo paso por los huevos” le decía cuando ella iba a la comisaría donde como respuesta recibía un pero, ¿qué habrá hecho usted señora?

Recuerdo mi desconcierto y mi sensación de culpa. ¿Cómo en tantos años de conocernos no me di cuenta? Mi primera reacción fue decirle que sea valiente, que lo deje. Mirando en retrospectiva me digo, claro, qué fácil pedirle ser valiente, como si yo hubiera estado en sus zapatos. Hacer la denuncia pública, con nombre y apellido, finalmente logró disuadirlo.

No fue un camino fácil para ella, algunas no lo logran, muchas mueren en el intento, asesinadas por sus verdugos, que por lo general están en casa, bajo el mismo techo, en la misma cama.

Está semana Genderlab, organización con la que, aclaro, he colaborado para difundir sus estudios y trabajos sobre diversidad e inclusión, presentó un documento que he decidido comentar y compartir en esta columna porque me parece un estudio vital, tanto como para salvar vidas.

En un país donde el 67.6 por ciento de mujeres adultas ha sufrido violencia familiar o sexual en algún momento de su vida, el 58.9 % de adultos tolera la violencia contras las mujeres por considerarla “normal” y se han producido 110 feminicidios entre enero y octubre, tener un manual que nos señale la ruta a seguir de manera sencilla y empática es una invitación a dejar las declaraciones y actuar.

¿Dónde denunciar? ¿Qué me pueden preguntar? ¿Cómo me pueden proteger? Son algunas de las respuestas que podemos encontrar para conocer nuestros derechos. Los invito a conocer y, sobre todo, a compartir esta guía https://www.genderlab.io/. Amplifiquemos el mensaje, tal vez estemos salvando una vida.