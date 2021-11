10 datos para el 25 de noviembre, por Ana Neyra

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy traemos datos que, lamentablemente, pasan desapercibidos y nos deben hacer reflexionar sobre la situación actual en el Perú.

1. Feminicidio: 3 mujeres fueron víctimas de feminicidio cada 10 días entre 2015 y 2019 (INEI); en 2020, se reportaron 131 feminicidios y, este año, se han presentado 114 casos (MIMP).

2. Niñas y adolescentes: cada día se producen violaciones a 16 niñas y adolescentes. Hasta setiembre 2021, 934 menores de 15 años habían quedado embarazadas (UNFPA).

3. Violencia: más de la mitad de las mujeres (54,8%) hemos sido víctimas de violencia ejercida alguna vez por nuestra pareja (Endes 2020).

4. Reporte: en casos de maltrato físico, se acude a la familia o personas cercanas (42,9%). Solo en una tercera parte (26,2%) se busca ayuda de alguna institución, predominantemente comisaría (83,9%) (Endes 2020).

5. Justicia especializada: se creó un Sistema Nacional Especializado de Justicia, para agrupar los servicios sociales y de justicia. Aún requiere mayor implementación para garantizar una atención oportuna y que no revictimice, lo que se ha hecho más evidente durante la pandemia (como presenta CIES en “Acceso a la justicia en emergencia sanitaria: urgencias y vulnerabilidades”).

6. Violencia de género y políticas públicas: la violencia de género ha dejado de considerarse parte de la esfera privada para ingresar a las políticas públicas. Se incluyó dentro de la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia (2021). Pero aún hace falta un enfoque de género transversal, así como seguir trabajando para garantizar la sanción y sobre todo la prevención.

7. Tolerancia a la violencia: si bien se señala que la violencia contra la mujer es inaceptable y debe ser castigada, hay todavía tolerancia a sus manifestaciones. Se considera que una mujer merece castigo si es infiel (33,2%) o si le “falta el respeto” a su pareja (27,2%). Y aún más de la mitad de la población cree que la mujer debe cumplir su rol de madre y esposa y solo después sus sueños (52,7%) (Enares 2019).

8. La justicia y sus sentencias: hay aún jueces que con sus sentencias desprotegen a las mujeres, como al descartar que se haya producido una violación porque se ingresó a un cuarto de hotel o se usó una prenda de determinado color. Esos casos que Rocío Villanueva califica como “cínicos”. En la práctica, refuerzan estereotipos y fallan a su deber de motivar sus decisiones y hacer justicia protegiendo a quienes han sido víctimas de delitos.

9. Hostigamiento sexual: la normativa ya no exige un rechazo expreso o que haya reiteración o jerarquía. Todo acto de naturaleza sexual o sexista no deseado es hostigamiento sexual. Pero aún no se denuncian todos los casos y algunos quedan impunes.

10. Derechos sexuales y reproductivos: su cobertura ya reducida ha sido menor en pandemia. La anticoncepción oral de emergencia se distribuye de manera gratuita en centros de salud públicos porque existe una medida cautelar, pero está pendiente un fallo del Tribunal Constitucional.

A propósito de días como este, se hace necesario recordar que la violencia contra la mujer debe ser enfrentada decididamente y con suma de esfuerzos; que ninguna forma de violencia debe ser tolerada, incluidos los estereotipos que justifican el castigo o que nos dejan fuera de espacios de dirección o decisión (“paredes de cristal”) o nos imponen límites (“techo de cristal”). También que es necesario ver la violencia desde la diversidad que somos las mujeres, por nuestra raza, condición socioeconómica, identidad de género, orientación sexual y todas nuestras plurales características para poder diseñar e implementar medidas que resuelvan este problema público.