El éxito sabe a esperanza, dolor, sudor, por Augusto Álvarez Rodrich

Es una aberración, no tiene sentido, la vacancia no se puede convertir en un hábito. Francisco Sagasti.

No es momento, pues no hay los votos. José Cueto sobre la vacancia.

Unas personas que han sido elegidas por dos mil votos quieren callar a un gobierno elegido por millones. Pedro Castillo sobre el intento de vacarlo.

Un debate sobre la vacancia en el pleno del Congreso podría ser penoso para Castillo, y a la vez útil para el país. Mirko Lauer.

La vacancia presidencial no está en la agenda del país, definitivamente. Es un tema extremo y muy difícil de aprobarse, y más en un congreso con diez bancadas. Maricarmen Alva.

Todo lo que hace el presidente está mal para un sector de la prensa. Hay una clara orientación para deslegitimar lo que hace el presidente. Ministro Hernando Cevallos.

Es evidente que el profesor Pedro Castillo, como presidente de la República, no estaba preparado. Me imagino que no se imaginaba que al final él iba a ser elegido democráticamente en un proceso complicado. Cardenal Pedro Barreto.

Y esa es otra ignorancia absoluta, solamente porque este gordito dice cualquier disparate, ¿entonces es verdad? Si el gobierno no designaba a Julio Velarde, viene la presión, pero en términos gigantescos, es decir, se distorsiona el mercado, se elevan los precios y escasean los bienes. También tenemos que actuar con prudencia, pero si a este señor no le gusta lo que estoy diciendo, también tiene las puertas abiertas para irse. Ministro Aníbal Torres sobre Julio Velarde.

Me dicen que en jr. Azángaro miles de desempleados están falsificando documentos para demostrar que han nacido en Chota. Daniel Urresti.

Yo salí por la presión de la izquierda que se comporta al ritmo de la derecha: la izquierda caviar. Guido Bellido.

No goza del respaldo de la gran mayoría de bancadas ni de la opinión pública a nivel nacional. Maricarmen Alva sobre la asamblea constituyente.

Se terminó mucho mejor de lo que comenzó. Ricardo Gareca sobre la selección en el 2021.

El éxito sabe a dolor, sudor y esperanza. Muchas veces, sabe a mierda. La fama es un lugar que se visita. No es un domicilio. Quien no lo entienda sufrirá y perderá su vida. Rubén Blades.