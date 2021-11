¿Vacable o invacable?, por Mirko Lauer

Con 43 votos, nueve menos de los necesarios para ir a debate en el pleno, la vacancia de Pedro Castillo ha cobrado una súbita vigencia. En términos numéricos, no existe un cambio. Son los mismos congresistas que han querido vacar al presidente desde el primer día. La única novedad es que se hayan lanzado al ruedo.

Nueve votos no parece algo tan difícil de conseguir, sobre todo porque ellos no garantizarían la vacancia. Solo le darían el peso de ser discutida. Tampoco parece que tal debate por sí mismo pueda convencer a los 35 congresistas más que se necesitaría para llegar a la vacancia. Entonces las posibilidades de destitución están lejos.

¿Los 43 votos son un avance real para la derecha? Por lo menos le da una imagen de cohesión para la acción, que hasta ahora no tenía. Pero al mismo tiempo esta iniciativa, mientras no cuaje, la pone en una situación de fracaso permanente. Pues no existe algo así como una prevacancia, y menos aún una media vacancia.

El mensaje de Patricia Chirinos estaba dirigido al resto de la derecha, y en esa medida tuvo éxito. Pero el mensaje del grupo vacador que ahora la sigue está necesariamente dirigido al centro político. Allí va a chocar contra el mal sabor de pasadas vacancias y contra el argumento de la gobernabilidad del país.

En la opinión pública los partidarios de la vacancia son una reducida minoría. Quienes la rechazan no necesariamente son simpatizantes de Castillo, aunque es evidente que lo consideran un mal menor frente al mal mayor de un nuevo ciclo de desorden institucional. Esto puede cambiar, pero no pronto.

A estas alturas Castillo debe haberse acostumbrado a que la vacancia lo ronde. Después de todo, ella no es sino la prolongación natural de los gritos de fraude en la segunda vuelta. Una aritmética básica le recomendaría fortalecer todo lo que pueda sus lazos con las bancadas de centro en el Congreso, que hoy funcionan como un dique.

Un debate sobre la vacancia en el pleno del Congreso podría ser penoso para Castillo, y a la vez útil para el país. Ayudaría a poner en foco la naturaleza de la propuesta, y someter a revisión pública las argumentaciones de ambos lados.