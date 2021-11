Stablecoins, por Ragi Burhum

Existen miles de tipos de criptomonedas con diferentes características técnicas. La más famosa es sin duda bitcoin (BTC). Inicialmente, los precios de compra/venta de criptomonedas en los distintos mercados de intercambio (exchanges) eran establecidos por especulación. Conforme el mercado ha ido madurando, los casos de uso han ido estableciéndose y nuevas monedas con propósitos específicos han sido creadas. Hace dos semanas, el SEC (USA) y el Grupo de Trabajo de Mercados Financieros del presidente de Estados Unidos establecieron las primeras recomendaciones de cómo crear regulación para los stablecoins.

Uno de los problemas que tienen las criptomonedas tradicionales es que, al existir alto volumen de compra/venta especulativa, también sufren de alta volatilidad. Mientras he estado escribiendo este artículo en la última hora, el precio de 1 BTC ha variado entre ¡US$ 57504.20 y US$ 59479.20! Imagínate hacer una compra de un producto en USD donde el precio del producto varía US$ 2000 en una hora. Ese es el problema que los stablecoins intentan resolver.

Los stablecoins son criptomonedas cuyo valor está fijado por el precio de otro activo. Existen stablecoins de dinero fiat (dólares, euros, soles, etc.), minerales (oro, plata, cobre, etc.) y otras estructuras más elaboradas (conjunto de otras monedas o calculadas algorítmicamente).