La crónica francesa, por Sandro Mairata

Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

¿Se acuerdan del periodismo? Era ese oficio que alguna vez provocaba respeto entre la gente. Lo nuevo de Wes Anderson revisa la prensa en una clave distinta a filmes como Todos los hombres del presidente, Spotlight o Tinta roja. Aquí el objeto de estudio son los cronistas, ese colectivo que habita una frontera estilísticamente licenciosa entre periodismo y literatura y que dejó su huella en revistas como The New Yorker.

Para los no iniciados, el trabajo de Anderson convoca hordas de apologistas y detractores por sus puestas en escena teatrales, fríamente intelectuales, los tonos pastel de sus cerradas paletas de colores y detalles como su pasión por la fuente tipográfica Futura y su exasperante obsesión por la simetría, los temas de añoranza y los planos cenitales. Así como hablamos de “libros objeto”, los filmes de Anderson funcionan como “filmes objeto”, intrincados cofres que sirven de claustro para sus obsesiones.

En La crónica francesa, Anderson vuelve por sus caminos apoyado por los compinches de siempre, Hugo Guinness, Roman Coppola y Jason Schwartzman, con quienes elabora un densísimo guion multinivel convocando a una verdadera tropa actoral A-1 para darle vida, entre colaboradores habituales y otros nuevos: Léa Seydoux, Benicio del Toro, Adrien Brody, Bill Murray, Timothée Chalamet, Frances McDormand, Tilda Swinton y siguen firmas.

Resumir el filme sería extenso, pero algo va así: el dueño de la ficticia revista The French Dispatch, Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray), decreta que, al morir, la revista debe cerrar no sin antes publicar un número especial. The French Dispatch funciona en el pueblo francés también ficticio de Ennui-sur-Blasé, pero depende del ficticio (por supuesto) diario Evening Sun, ubicado en Kansas. La cinta narra las peripecias de los periodistas y las historias detrás de los reportajes elegidos para el número especial.

La crónica francesa agotará a muchos y será el deleite de varios. Distrae la atención de la historia las múltiples ocasiones en que pensamos “¿cómo habrán hecho esto?” y el artificio de tener planos con una decena de actores inmóviles, el salto a la animación, los encuadres exigentes o la intervención de narradores en off y el salto entre blanco y negro y color. Anderson se hace un homenaje a sí mismo.

La historia entre Del Toro, Brody y Seydoux es particularmente seductora, en especial por la narración farsesca de Swinton. Chalamet es un típico estudiante de Mayo del 68 objeto de un reportaje a cargo de McDormand, quien además lo tendrá de amante. Entre conocedores se podrá jugar a identificar a reporteros de la vida real como Joseph Mitchell o Eleanor Gould, pero muchos nos quedaremos fuera de la fiesta. Como ocurre con cada nuevo filme de Wes Anderson. ❖

La crónica francesa, por Sandro Mairata

Ficha