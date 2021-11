Achorada, naranja y a la chalaca, por Augusto Álvarez Rodrich

No corresponde censurar a Patricia Chirinos, pues cada congresista es libre de presentar la iniciativa que quiera, incluso una descabellada como la vacancia, hoy, del presidente Pedro Castillo, pero eso no impide condenar su exabrupto.

Sin perjuicio de que Castillo proyecta ineptitud para la presidencia, vacarlo hoy es injustificado, pues eso no tiene motivo previsto en la constitución.

Keiko Fujimori respaldó la moción por la vacancia, confirmando que la cabra siempre tira al monte de la escasa convicción democrática del fujimorismo, al igual que Renovación Popular, lo cual asegura más de los 26 votos requeridos para presentarla, y ahora buscarán los 52 votos para llegar al pleno.

Es poco probable, sin embargo, que se reúnan los 87 votos para vacar a Castillo, aunque Chirinos solo busca notoriedad con una iniciativa tan achorada como la vacancia que se colorea de naranja por el aval de Fuerza Popular y el de Renovación, aunque, de ese modo, se desprestigie al parlamento y a la derecha política en la que se inscriben.

Chirinos está en campaña de marketing para poner –y tirar– la ‘primera piedra’ de la vacancia para cuando, en un momento futuro, haya consenso político y ciudadano para hacerlo y, entonces, se le recuerde como la pionera.

Hoy no es momento de vacancias, y la mayoría de la ciudadanía seguramente desaprobará este intento en proceso, pero un debilitamiento del presidente Castillo en un futuro no muy lejano sí podría suceder si el gobierno no se ordena y sigue tan despelotado.

O, también, si Castillo es salpicado por la corrupción, algo de lo que él debe prevenirse retirando de su entorno a sospechosos –como Bruno Pacheco– apenas explote la denuncia en vez de demorarse una eternidad que, en política, siempre mancha al presidente.

La mejor opción para el Perú no es, como se ha mencionado varias veces en este espacio durante los 115 días que van del gobierno, la vacancia del presidente Castillo, pese a todos sus desaciertos, que no son pocos, sino forzarlo, mediante los instrumentos democráticos –desde una curul parlamentaria, o una columna periodística, por ejemplo–, a hacer un buen gobierno, lo que no está haciendo y que le proporciona gasolina a los vacadores.

