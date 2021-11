Consecuencias de un mal voto

Si Piura fuera una empresa y los piuranos sus accionistas, ¿qué opciones tendríamos para contratar un gerente general?: podría ser un exfuncionario a quien la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato embargó sus bienes por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible con la constructora Camargo y Correa, dudo que esa sea una opción razonable. Entonces, podría ser un excongresista que tiene denuncias por omisión a la asistencia familiar, aquí el descarte es simple: si no cumple con sus hijos, sangre de su sangre, menos lo hará con más de 2 millones de desconocidos. Y mientras las opciones coherentes se agotan, los candidatos del rango “mal menor” se incrementan exponencialmente.

El Perú centralizado, del Congreso y el Ejecutivo, no es más que el mal ejemplo que se sigue en las regiones y provincias de gran parte de nuestro territorio, donde un gobernador regional o alcalde tranza ofrece prebendas y negocia en desmedro del pueblo. No nos vayamos hasta el sur o centro del Perú, quedémonos aquí cerquita, el ex gerente general del gobierno regional de Piura Jesús Alberto Torres Saravia, encarcelado por el caso de las cartas fianzas falsas y el desembolso de S/ 3,9 millones a un consorcio para la reconstrucción del Centro de Salud de Máncora.

Los socios de esa sociedad huyeron con el dinero y un balneario tan importante, reconocido mundialmente y un polo sustancial del turismo nacional sigue sin un centro de salud adecuado. El verano casi llegó, la pandemia no se va y los piuranos siguen sin encontrar un responsable entre tantas obras inconclusas , incapacidad de gestión y fenómenos naturales al acecho.