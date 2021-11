El cómodo que no vendía pan en la esquina, por Augusto Álvarez Rodrich

Dicen que no he hecho nada, pero ellos por 200 años se dedicaron a robarle a nuestro país, y quieren que hoy, un campesino, en 100 días, resuelva los problemas del país. Mi único jefe es el pueblo. Pedro Castillo.

Son 100 días de desastre. Maricarmen Alva sobre el gobierno.

Más allá de algunos, queremos que nos apruebe el pueblo. Pedro Castillo.

Una vez electo, nos previno y no le hicimos caso. Afirmó que no quería ir a palacio de gobierno y prefería quedarse en una casa en Breña. No lo escuchamos, pensando que era una frase demagógica. Ahora parece que estaba diciendo la verdad: ¡no quería ir! No quería ser presidente de la república porque, en su fuero interno, sabía que no estaría a la altura de semejante desafío. Jorge Bruce.

Los peruanos eligieron a un maestro, campesino y rondero para dirigir la nación: querían cambio. Pedro Castillo.

El escenario que vislumbro para los próximos tres o cuatro años es uno en el que vamos a estar golpeados de incertidumbre interna. Julio Velarde.

Bastaría con que simplemente deje de usarlo. Mirko Lauer sobre la idea de Castillo de vender el avión presidencial.

La Nicaragua de hoy es el legado de Sandino, Borges, Fonseca y Pastora, acorde con los tiempos modernos, que consolidan la independencia patria del pueblo que se la ganó a sangre y fuerza. Vladimir Cerrón avalando a Ortega.

No hay nada, vendían humo, ¿por qué voy a renunciar? Walter Ayala.

Ayala debe renunciar pues el congreso no le da garantías. Aníbal Torres.

No soy el que vende pan en la esquina. Walter Ayala.

Si alguien se siente incómodo en un lugar, tiene que renunciar. Yo me siento cómodo en el gobierno. Walter Ayala sobre Vásquez, antes de renunciar.

Nadie es indispensable, premier y ministro son cargos de confianza. Nadie debe aceptar chantajes de nadie. ¿Qué es eso de me voy? Eso será en secundaria o una pelea universitaria. En el gobierno no se pueden aceptar chantajes. El que se quiera ir, las puertas están abiertas. Guillermo Bermejo sobre Vásquez.

Ahora entenderá Castillo por qué quisimos salvarlo del gabinete caviar: son una plaga si les das chance. Apunte sin temor al tercer gabinete, consensuado entre elementos legítimos: ejecutivo, partido y bancadas. Vladimir Cerrón.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.