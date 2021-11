No vacunado no es igual a antivacuna

Hace unos días, camino al aeropuerto de Cusco le pregunté al taxista si se había vacunado. Me dijo que no, porque a un familiar suyo lo hospitalizaron tres días después de haber recibido su primera dosis. Eso le dio desconfianza. Conversamos en el trayecto sobre cómo funcionan las vacunas, su seguridad, que recién se tiene un nivel de protección a las dos semanas de la primera dosis y que la protección completa se alcanza a las dos semanas de la segunda dosis, sobre el curso de la enfermedad, y así respondí cada una de sus dudas. Al final decidió vacunarse y ayudar a convencer a familiares y amigos que no lo han hecho.

Pero me dijo algo muy importante: “muchos tenemos dudas o somos tímidos para hacer preguntas, no queremos que nos juzguen por ellas, no somos antivacunas, tenemos miedo, si tuviéramos espacios donde nos expliquen así, más personas podrían vacunarse”.

La brecha de población sin ninguna dosis de vacuna en mayores de 12 años es alrededor del 26% a nivel nacional, los estudios sobre intención de vacunación muestran que no más del 8% no se vacunaría, es decir, la mayoría de las personas no vacunadas no son antivacunas.w

Las razones del por qué no se vacunan son variadas, pero principalmente están relacionadas con la accesibilidad y la falta de información. Para mejorar la accesibilidad el Ministerio de Salud ha implementado la estrategia de “vamos a tu encuentro”. Tiene aún que mejorar las estrategias de comunicación, que se adapten culturalmente (hay mayores brechas en zonas rurales y comunidades nativas), y generar espacios donde las personas tengan oportunidad directa de consultar y recibir una respuesta.

Pero no solo es el Estado, cada uno de nosotros puede ayudar convenciendo a otros para que vayan a vacunarse, empezando por preguntar si lo han hecho, siendo empáticos con la respuesta y derivándolos a fuentes confiables de requerir más información.