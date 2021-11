La excusa del ‘así es el presidente’, por Augusto Álvarez Rodrich

En el Perú persiste un racismo perverso, y la presidencia de Pedro Castillo está generando algunas reacciones deplorables, como la pituca chillona de Book Vivant, pero una de las peores expresiones, aunque sutiles, de la discriminación es usar el origen para encubrir o justificar errores.

El desempeño presidencial de Castillo es, no hay duda, atípico. Algunas interpretaciones, como una reciente de León Trahtemberg, es valiosa y muy pertinente, pues anota el error de asociar el que no tenga la fluidez y riqueza verbal de los costeños con limitaciones de inteligencia y capacidad política.

Pero hay exégesis erradas, como una de Sinesio López que explica sus fallas así: “Por primera vez en la historia, la tortilla ha dado vuelta. Los de abajo han subido y los de arriba no quieren bajar al llano. Hay un proceso de aprendizaje de los que por primera vez acceden al gobierno. Castillo necesita un comité de asesores de Palacio de alto nivel. Hay que educar al soberano”.

Así se pretende pasar por alto que el presidente Pedro Castillo no resuelve las crisis oportunamente, defiende a ministros corruptos o impresentables por otros motivos, miente o se contradice en asuntos como la meritocracia, que no decide, y que, a más de 100 días, no pueda darle un rumbo a su gobierno.

Las respuestas de Castillo a la crítica suelen sostener que “hoy quieren que un campesino en 100 días resuelva los problemas del país”; que “los peruanos eligieron a un maestro, campesino y rondero para que dirija esta nación, y lo hicieron porque querían un cambio”; y “¿cuánto les cuesta asimilar a los que gobernaron el país, que hoy ha llegado a gobernar un hombre del pueblo”.

Nadie le pide que resuelva todo en 100 días, pero que Castillo use su origen racial o profesional para justificar el yerro, y aceptarlo, es incorrecto. Alejando Toledo, por ejemplo, abusaba muy frescamente de su choledad.

Lo mismo pretenden hoy Castillo y su entorno. Responder, como recuerda Fernando Vivas que dicen los asesores de Castillo sobre sus problemas, “así es el presidente” es inaceptable.

Postular a la presidencia requiere aptitudes básicas que Castillo no ofrece. O aprende, o se rodea mejor, pero al Perú le irá peor si se sigue usando su origen para justificar su ineptitud.

