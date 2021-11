Desborde Vraem, por Mirko Lauer

Es sumamente importante saber cuanto antes por qué se ha producido el asesinato del alcalde provincial de La Mar y su esposa. En uno de los escenarios se trata de un crimen específico, casi necesariamente ligado al narcotráfico, como suelen darse en el VRAEM. Esta percepción puede ser cierta, pero mueve a considerar varias otras.

Solemos imaginar a las columnas armadas en la zona como un contingente políticamente pasivo, dedicado a cuidar la producción de droga, y que solo se moviliza en respuesta a los contados intentos estatales de contenerla. Hasta aquí se ha tratado de un quid pro quo: si el Estado no se mete con ellos, ellos no se meten con la población o las fuerzas represivas.

Nos parece difícil creer que los asesinatos sean la respuesta a la incautación de un considerable arsenal subversivo en Huancavelica. Dinero para reponer armamento perdido le debe sobrar al Sendero Luminoso de la zona. Todo indica que el arsenal no estaba custodiado, y que el hallazgo pudo haber sido casual.

De otra parte, las presiones contra el cultivo de la coca se han aliviado. Altos funcionarios han expresado su rechazo a la DEA y a la erradicación, y la cruzada contra el narcotráfico no está muy alta en la agenda del gobierno. Un crimen como el de La Mar les quita argumentos a los puntos de vista condescendientes con la situación en el VRAEM.

No es difícil suponer que si lo sucedido no es un caso específico, entonces estaríamos ante una deliberada demostración de fuerza, en la forma de una provocación. Quizás ese SL piensa que la presencia de un gobierno nuevo, débil e indeciso señala el momento de avanzar. Una idea que está alimentando algunos otros conflictos no militares.

Hay algunos elementos de un lenguaje común entre el SL-VRAEM y algunas voces muy radicales del nuevo poder, gubernamental o no. La presencia de un gobierno de izquierda les puede estar dando ideas a cuadros que hasta aquí solo han sido personal de servicio del narcotráfico. Matando autoridades es como se desarrolló la cosa la vez pasada.

Los gobiernos pasados arrastraron los pies frente a una guerra declarada, y que por tanto ha venido siendo perdida. Nada indica que este vaya a ser diferente.