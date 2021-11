Sector defensa en el limbo

Había tantas razones valederas para remover a los comandantes generales del Ejército y la aviación que pudieron esgrimirse en su momento, no respetaron la meritocracia que tanto gritan ahora defender y apelaron a la discrecionalidad para manipular la lista final de ascensos en favor de sus allegados amén de condenables seguimientos y presiones a sus subalternos no esclarecidos aún. No obstante, la explicación del ministro de Defensa ante el Congreso suena tardía, tanto como la grita de los mandos defenestrados. Errores de gestión, comunicación y de negociación política han llevado a ese sector a un limbo que pone en riesgo su institucionalidad.

Los comandantes generales –pasados al retiro a instancias del legítimo derecho presidencial de retirar la confianza– han salido a denunciar supuestas presiones y a polemizar en medios y foros políticos. Walter Ayala, ministro de Defensa, no logra aclarar el tema porque carece de autoridad después de haber presentado su renuncia.

En el Estado, el sector Defensa es estratégico. Junto con la Cancillería son medulares para la preservación de nuestras fronteras, la paz interna y la gobernabilidad. Ahora es un sector manoseado y perjudicado, tanto por los dos ex comandantes generales que presuntamente se han prestado a un juego de poder que terminó mal;,como por las autoridades civiles representadas políticamente por el ministro Ayala, que no supieron manejar el tema de los ascensos en su momento y tampoco enfrentar la crisis política desatada por la denuncia del general Vizcarra y el general del aire, Jorge Chaparro.

El secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, ya tiene una denuncia ante la Fiscalía por presunto tráfico de influencias, sin que se conozca qué medida disciplinaria se ha adoptado en su caso. Se sabe que hay malestar en la Presidencia del Consejo de Ministros por el mal manejo reiterado de las crisis políticas que ha desatado el propio presidente Pedro Castillo, quien parece no tener asesores a la medida de la enorme necesidad.

La pugna entre el Congreso y el Gobierno, que nos ocupa hace meses en medio de la pandemia y sus consecuencias, contamina ahora el sector Defensa. Basta de manipular las FFAA para fines o intereses políticos como antaño. Que los responsables sean separados de sus cargos y que se resuelvan las diferencias en los cauces constitucionales, que claramente no discurren por esas instituciones no deliberantes.