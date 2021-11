¿A quién representan?, por Paula Távara

Hace un año, las protestas contra el intento de captura del poder por parte del entonces congresista Manuel Merino y un conjunto de parlamentarios tenían entre sus principales gritos y arengas aquello de “no nos representan”.

La crisis de representación parlamentaria no nació allí, por supuesto. Venía de largo y está directamente vinculada con la crisis de nuestro sistema de partidos políticos y con la superposición de intereses particulares sobre deberes de representación política. No obstante, quizás en ese contexto fue más claro que en otras ocasiones que los intereses de la ciudadanía (visibles a través de encuestas de semanas previas y en las calles durante heroicos 5 días) estaban muy lejos de los intereses de las bancadas parlamentarias.

Quizás valga la pena recordar aquí que la representación política, en su dimensión sustantiva y moderna, puede y debe ser entendida como “actuar en interés de los representados, de una manera sensible ante ellos” (Pitkin, 2014).

La tarea legislativa, en cuanto a su función de representación, debería entonces poner un alto énfasis en identificar las preocupaciones y prioridades de sus representados. ¿Quiénes son sus representados? Aquellos ciudadanos y ciudadanas que, cada cinco años y en cada una de nuestras regiones, acudimos a las urnas para elegirles.

Una de esas grandes preocupaciones, desde hace varios años, es la situación del transporte urbano, y sin embargo, pese a las noticias sobre cuestionables nombramientos y ofrecimientos del actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, hacia los transportistas informales, el pleno parlamentario rechazó la moción de interpelación presentada contra el ministro Silva, con solo 24 votos a favor y 48 en contra. Votos provenientes de diversas y contrarias tiendas políticas, por cierto.

Este mismo Pleno aprobó, con 84 a favor y 11 en contra, extender el plazo para la obtención del bachillerato automático hasta el año 2023, afectando la implementación de una medida que forma parte de la importante reforma de la educación superior. Recordemos que, más allá de esta norma en particular, en el Parlamento ya se ha intentado atacar esta reforma y, por supuesto, a su supervisora, la Sunedu.

¿Podrán decir los parlamentarios, o el ministro, que estas decisiones se tomaron realmente en defensa de los intereses de la ciudadanía a la que representan?

La dimensión de los recursos que en las campañas políticas han colocado tanto transportistas informales como propietarios de universidades sin licenciamiento quizás no la podamos conocer, pero no por ello deja de ser cierto que los intereses que se están defendiendo en el Parlamento son los de grupos particulares y no los de la mejora de la calidad de la educación para nuestros jóvenes ni la del transporte público para toda la población.

Para sumar, en medio de la crisis económica que vive hoy el país, y que ha incrementado las cifras de pobreza y desempleo, nuestro Parlamento solicitará un incremento en su presupuesto de 230 millones de soles.

Es necesario que como ciudadanía estemos alertas y vigilantes a cada acción de nuestra representación nacional, que asumamos un rol de control de aquellos en quienes deberíamos poder confiar. La representación no puede ser entendida como un cheque en blanco y una delegación de las decisiones, ni por los parlamentarios ni por cada uno de nosotros y nosotras.

Así, ante cada decisión del Congreso, nos tocará preguntarnos, ¿a quién representan?