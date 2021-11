Yo, Pedro, por René Gastelumendi

Nadie sabe si acaso me quito mi sombrero de paja dentro del seno familiar. Simbólico mi sombrero, emblemático mi sombrero, pero no lo muestro en la COP 26 donde, justamente, se aborda el cambio climático que afectará a la parte más pobre del pueblo que me arrogo representar mejor que nadie y en donde mi sombrero se hubiese lucido ante el mundo más lindo y simbólico y emblemático que ante los medios peruanos.

Afirmo en cuanta plaza pública tenga acceso que mi gobierno es diferente, que los políticos que no piensan en el pueblo, ese que yo represento mejor que nadie, se pueden ir a su casa. Es difícil esto de ser distinto, más del pueblo, por eso les clavo, disculpen, un ministro de Transportes que ofrece las cabezas de los organismos reguladores del transporte público a una mafia particular de transportistas en desmedro del pueblo que yo represento.

Además, mi gobierno tiene la debilidad de reemplazar esas cabezas con, por ejemplo, tenderas. Ese mismo pueblo cuyos niños son menos importantes que los profesores porque a los maestros hay que bajarles los estándares de evaluación porque yo tengo ¡palabra de maestro! Por eso les clavo a Gallardo, él lo arregla entre sindicalistas, porque, claro, somos pueblo.

Los niños, los escolares, son menos pueblo, ustedes me entienden. Yo soy distinto, yo sí soy honrado, no como aquellos que nos han gobernado durante 200 años en desmedro del pueblo, porque el pueblo somos nosotros, no ustedes. Yo, Pedro, soy el firme, el reivindicador, no respondo a intereses amicales ni componendas regionales, por eso es que intenté con Walter Ayala y mi secretario de palacio ascender, sentándome en las normas internas de los institutos armados y en la meritocracia, a recomendados de mi entorno en la Fuerza Aérea del Perú y en el Ejército.