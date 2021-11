Zorros de arriba, por Maritza Espinoza

Quienes han leído Animal farm, la brillante sátira que escribió George Orwell sobre la revolución bolchevique, deben recordar la escena final en la que los animales que habían apoyado el levantamiento contra el orden humano miran sorprendidos, a través de una ventana, cómo sus “dirigentes”, todos cerdos, confraternizan con el enemigo y se comportan exactamente igual a los opresores del viejo orden.

Es verdad que don Pedro Castillo, la presunta cabeza de lo que alguno bautizó como la insurgencia de “los de abajo”, todavía no confraterniza con el enemigo (no por falta de ganas, sino porque el enemigo todavía no confía en él) pero ya va adquiriendo costumbres que nos hacen evocar los peores momentos de envilecimiento institucional que se han vivido en el pasado.

Lo ocurrido esta semana en las fuerzas armadas, a pesar de la alharaca de quienes, en el pasado, hicieron exactamente lo mismo (o más, porque Vladimiro Montesinos no se andaba con pequeñeces a la hora de pedir sometimientos o imponer ascensos indebidos), ha sido una práctica común y reprobable, como lo saben decenas de militares que tuvieron que quedarse atrás para dar paso a compañeros que tenían un “contacto” muy arriba como mayor mérito.

Y no solo fue el fujimontesinismo. Siempre hubo polémica en los ascensos durante los gobiernos que siguieron, sin excepción, y todos todavía recuerdan la subida meteórica de varios militares de la famosa Promoción 84 del Ejército que, oh coincidencia, también era la del entonces presidente Ollanta Humala. Sin embargo, por lo menos se solía cumplir con el disimulo de elegir oficiales con servicios y méritos aceptables y no, como en un caso actual, de gente que está en el último lugar de su promoción.