La cocina de Palacio, por Mirko Lauer

¿Cómo es el asunto? ¿Pedro Castillo recomienda por lo bajo ascensos militares de puro compadrero? ¿O tiene la mirada puesta en una Fuerza Armada a la medida de sus futuras necesidades políticas? Probablemente hay de las dos cosas. Algo parecido estamos viendo en nombramientos a todo nivel en el aparato del Estado.

Respetar la institucionalidad de los uniformados es un elemento indispensable en su democracia. Someterlos es una necesidad de los regímenes autoritarios, y todavía más de los dictatoriales. Castillo aparece cruzando la sensible barrera entre las dos actitudes, lo cual es un mal paso que va a traer cola en los cuarteles.

Desprenderse a toda velocidad de su ministro de Defensa era urgente. Pero ese señor solo era un mensajero sin muchas luces, quien todavía debe estar, como dijo, “evaluando su renuncia”, a pesar de que ya se la han pedido. Según Walter Ayala, toda la culpa es del Comandante General despedido, por denunciar las presiones.

La imagen de un matrimonio roto, donde las partes enfurecidas se lanzan despechados reproches, es infeliz, y de inmediato mueve a pensar hasta dónde puede llegar semejante ruptura. También hace pensar en qué sucederá con las nuevas bodas cocinadas en Palacio, cuyos beneficiarios ya están instalados en el cargo, o incluso en un encargo.

Pero como este escándalo no tiene mucho que ver con Ayala mismo, un abogado sin mayor lustre y con una trayectoria opaca, subido a bordo no se sabe con qué argumentos, entonces le cae de lleno a su superior directo. No es solo un ejemplo más de pésima elección en el nombramiento de funcionarios.

Por lo tanto varias voces de protesta han hecho notar la gravedad de lo cometido por Pedro Castillo, ubicándolo bajo el rubro de un tráfico de influencias, cometido en el ejercicio de sus funciones. Estos comentarios apuntan a una descalificación de plano del primer mandatario, con lo cual pasan a ser parte del debate en curso sobre la vacancia.