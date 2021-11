El cerco a Maduro

Nicolás Maduro ama y disfruta del poder, es indudable. Ha hecho lo imposible para quedarse y seguirse quedando, pese a los ríos de famélicos venezolanos que cruzan las fronteras patrias para mejorar su situación en otras latitudes.

No hay, sin embargo, plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, como dice el aforismo. Hay circunstancias que se han dado la mano hasta formar un sólido y consistente cerco alrededor del inquilino del Palacio de Miraflores.

La detención de Alex Saab, el empresario colombiano acusado de ser testaferro de Maduro, es un capítulo aún sin terminar porque todavía no ha presentado su declaración ante la corte de La Florida, en la que está siendo juzgado. Hay algunas consideraciones que podrían modificar la posición del empresario preso que, según aseguran, está renuente a declarar mientras la esposa permanece en Venezuela.

En respuesta a la detención de Saab, el gobierno de Maduro utilizó algunos mecanismos de presión destinados a Washington. Ordenó la captura de 6 funcionarios de una empresa petrolera con capitales norteamericanos, Citgo, quienes según la prensa internacional están recluidos en una cárcel de los servicios de inteligencia. Incluso más grave, paralizó el diálogo con la oposición instituido para ir abriendo el país hacia elecciones limpias, en las que participen otros partidos políticos con garantías y en las que se respete el voto popular y se permita la observación internacional.

Hay también otra causa judicial en marcha, que también avanza en las cortes internacionales. Es el caso del Tribunal Penal Internacional, en el que se ha instituido un proceso contra Nicolás Maduro por violación de derechos humanos y que el 3 de noviembre pasado subió al siguiente nivel. No se puede dejar de mencionar que ese fuero juzgó a Slobodan Milosevic, líder serbio acusado de haber organizado una “limpieza étnica” en Croacia.