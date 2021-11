Piura, la ciudad del eterno dolor, por Pedro Castro Balmaceda

En Piura, los problemas del pasado terminan siendo, siempre, problemas del presente o crisis del futuro. Los proyectos importantes llevan décadas en inacción o siendo mal ejecutados, mientras los proyectos de mediana urgencia ni siquiera son puestos en agenda. Las autoridades terminan sus periodos entre el abucheo del pueblo —que años atrás los eligió— o con serias investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción.

Según información del Instituto Peruano de Economía (IPE), en el año 2020 la región Piura solo logró ejecutar el 52,5% del total del presupuesto asignado por el Gobierno central para el año 2020, o sea, poco más de la mitad de los S/ 4.486 millones fijados. Es así como, en plena pandemia y reactivación económica, Piura se ubicó entre las regiones con menor ejecución del 2020. Entonces, no solo terminamos siendo una de las regiones más golpeadas por la pandemia, con una altísima mortandad y hospitales colapsados y sin oxígeno, sino que uno de los motores de la economía regional, como es la inversión pública, no genera los puestos de trabajo necesarios para salir de la recesión, pero no se debe —esta vez— al centralismo limeño, sino a la pésima capacidad —o incapacidad— de ejecución y gestión de las autoridades y sus equipos técnicos y gerenciales, muchos de ellos presos hoy por terribles casos de corrupción y cartas fianzas falsas.