El pueblo toma distancia, por Mirko Lauer

Se ha dado una significativa caída de la aprobación de Pedro Castillo en la encuesta IEP. Su directora, Patricia Zárate, define un aspecto sustantivo de lo que viene sucediendo: “Su aprobación ha disminuido en aquellos sectores donde tenía un mayor apoyo, en el sur, en el área rural y en los sectores económicos más bajos”. ¿A qué se puede deber?

Las tres caídas, que van de setiembre a octubre, son fuertes: 16%, 14%, 8%; la única que se les compara es entre los jóvenes, con 10%. Esto sugiere un sentimiento de decepción en sectores claves para la autoimagen de Castillo. El candidato, esencialmente desconocido, les gustaba más de lo que ahora les gusta el presidente.

Pero las caídas también sugieren impaciencia. Menos de 100 días de gobierno es muy poco tiempo para echar las esperanzas al tacho. Sin embargo, Castillo no ha tenido un discurso para explicar que los beneficios ofrecidos no pueden darse de un día a otro. Como se dice, la cosa no es soplar y hacer botellas.

Quizás lo que ha disgustado al sur, al campo y a los pobres es descubrir cuánto puede parecerse una presidencia a la otra. Ver a un presidente en Lima, en Palacio, en ceremonias institucionales, puede llevar a pensar que las cosas no han cambiado. Tampoco ayudan a la imagen de Castillo los conflictos en diversas regiones.

¿Le importa esta nueva realidad estadística a Castillo? Probablemente no, pero debería. Por lo pronto es el descubrimiento de que sus votos de la segunda vuelta no eran de militantes de su causa personal, ni de la de Perú Libre. Para decirlo de alguna manera, Castillo está descubriendo que él también es políticamente mortal.

En realidad todavía no sabemos si Castillo es indiferente a la popularidad o un enamorado de ella. Mejor sería lo primero, pues hemos visto grandes metidas de pata en presidentes obcecados por recuperar la aprobación perdida. Que es más o menos la definición estándar de una de las ramas del populismo.

¿Son recuperables esos puntos perdidos? A veces lo son, aunque la norma es que con el paso del tiempo en la presidencia la buena aprobación tiende a volverse una presa más escurridiza.