El hablador, por Mirko Lauer

Parece que Guido Bellido ya se está recuperando de su expulsión de la PCM, pero sigue extrañando la publicidad que daba el ministerio perdido. Recorre los medios y lanza frases sobre temas que competen al Ejecutivo. Los temas del Congreso no parecen interesarle mucho. Avisa que no volvería a aceptar la PCM, aunque hasta donde se sabe nadie se lo ha ofrecido.

Su último golpe publicitario ha sido pedir la salida de Julio Velarde del BCR. Extrañamente ha esperado la ratificación de Velarde por el Congreso para lanzar su pedido, que entendemos es a Pedro Castillo. Nadie le ha explicado que la presidencia del BCR es por cinco años, y con total autonomía.

Un argumento sorprendente es que “no podemos estar eternamente con un funcionario”. La frase podría valer para los cinco años de Castillo en la presidencia, o los de él mismo en el Congreso. Si de eternidades se trata, allí están los hermanos Castro en La Habana, y todas las otras dictaduras sin recambio electoral.

Bellido habla con mucho más desparpajo que el congresista estándar, y además es para todo fin práctico un opositor de izquierda. Eso le está ganando un lugar en algunos medios. Está diciendo pastillas de impacto provocador, pero su condición de ser un congresista entre muchos las vuelve no tan importantes.

Además en su nueva faceta de francotirador en el llano tiene competencia. Vladimir Cerrón dice cosas parecidas, y es mucho más articulado. Luego hay cada vez más congresistas de Perú Libre que han entendido que ser cada vez más atrevidos en sus declaraciones es un camino directo hacia los medios (fase política superior a las redes).

Al ex primer ministro lo bloquea por cinco años su condición de congresista, actualmente no reelegible. Por lo que debemos suponer que sus ajetreos provocadores son sobre todo vocacionales. Como que sencillamente le ha tomado el gusto a la provocación y la confrontación en el espacio político nacional.

En cuanto a Velarde, ¿tiene algún motivo de fondo para querer defenestrarlo? Dice que es porque el dólar ha subido, pero Velarde no es un mago y Bellido no es un economista. Quizás lo que quiere Bellido es reemplazarlo por alguien dispuesto a hacer gigantescas emisiones de soles a la venezolana, como si no hubiera mañana. Ya algún canal lo invitará para que se despache sobre el tema.