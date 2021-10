Cómo confiar, por Mirko Lauer

Es muy probable que el gabinete Vásquez obtenga el voto de confianza, incluso por un buen margen. Señal de que los opositores no pueden ponerse de acuerdo, y de que una parte de ellos todavía tiene problemas para imaginar, es decir asumir, el tipo de confrontación que una negativa de la confianza produciría.

Las ganas de negar la confianza están allí, como lo demuestra la reciente ley aprobada para quitarle los dientes, y que ahora hace cola en el Tribunal Constitucional. Fue aprobada por casi 80 esperanzados votos. Pero sin esa ley oleada y sacramentada por el TC, negar la confianza al Ejecutivo asusta a los opositores.

En el voto de confianza al gabinete Bellido ese temor vino disfrazado de ayuda a la gobernabilidad. Sin embargo Pedro Castillo no creyó en esa idea, y se encargó él mismo de liquidar a ese gabinete, que le estaba produciendo, precisamente, problemas de gobernabilidad. Lo cual echó por tierra el argumento del Congreso.

Pero esta vez volverá a ser utilizado, con el añadido que este gabinete propuesto gana mucho en la comparación con el anterior. Ya no está el estilo malcriado, el conflictivo tema de una asamblea constituyente extraparlamentaria ha sido puesto de lado (quizás de modo transitorio), hay una mayor atención a los temas de administración del Estado.

A esto se suma la expectativa que Castillo mismo se deshaga de los dos ministros impresentables que trae en su mochila política Mirtha Vásquez. Pues aun con la confianza en mano ambos titulares van a seguir siendo un problema en las relaciones Congreso-Ejecutivo, y factores adicionales en la baja de aprobación presidencial.

De otra parte, mientras el gobierno no cometa algún error irreparable y con impacto decisivo en la opinión pública, y mientras la división en el oficialismo no llegue a un punto de no retorno, la cruzada por desalojar a los izquierdistas del poder seguirá con problemas para ganar impulso decisivo.