La confianza tomando dos clonazepam, por Augusto Álvarez Rodrich

A mí me da pena Castillo porque va a ser uno más de los que se va a la cárcel o termina rico y fugado del país. Yo temo que Castillo termine mal. Ricardo Belmont antes de ser anunciado como asesor presidencial.

Con sorpresa. Ministra Anahí Durand sobre cómo recibió el nombramiento de Belmont.

Yo le he dicho al presidente que todas las reuniones que tengamos que las televisen y transmitan en vivo y en directo, para que no me cambie la prensa lo que he dicho. Ricardo Belmont.

Hay que reconocer que Pedro Castillo tiene una virtud: siempre escoge a los peores. Fernando Rospigliosi sobre la designación de Belmont.

Este gobierno no va a ser comunista porque yo ya estoy ahí. Ricardo Belmont.

Hay que reconocer la creatividad permanente de este gobierno para encontrar nuevas maneras de hacerse daño a sí mismo. Ha hecho del error autoinfligido un método y un estilo. Jaime Bedoya.

No seré oficializado como asesor presidencial porque eso ya depende de muchas situaciones políticas que están ocurriendo ahora. No he preguntado los detalles, pienso que es un asunto del presidente. Ricardo Belmont.

¿Cómo va a ir de embajador si el señor está impedido de salir del Perú por el poder judicial? Ministro Aníbal Torres sobre Richard Rojas.

Yo me resistí a vacunarme, pero me fui con mi mujer de vacaciones a Estados Unidos, y por la presión de mi familia, me vacuné. Ricardo Belmont.

La idea de la asamblea constituyente no es postergable, tienen que avanzar en conjunto con la reactivación económica y con la vacunación para todos los peruanos, porque la derecha jamás lo hará. No va a seguir por separado. Betssy Chávez.

Ya basta de que nosotros aceptemos migajas. Nosotros vamos a trabajar en función de un justiprecio. Nuevo ministro de energía y minas Eduardo Gonzales.

Yo no tengo amigos, solo tengo relaciones académicas y culturales. Guido Bellido sobre si es amigo del fugado Arturo ‘Pinturita’ Cárdenas.

Algunos nos darán la confianza tomando un par de clonazepam. Betssy Chávez.

