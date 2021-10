Impulso a energías renovables, ahora es cuando, por Humberto Campodónico

En el Perú hay un problema con la generación de energía eléctrica. Deberíamos estar impulsando los recursos energéticos renovables (RER), como la energía solar, la eólica y la biomasa que no son contaminantes pues no emiten gases efecto invernadero (GEI).

Sin embargo, se ha parado el impulso que le daba el DL 1002 del 2008, a través de subastas para que las RER generen hasta el 5% de energía, así como subsidios para que compitan con las energías convencionales que generan el 95%: la hidroeléctrica (55%) y las centrales térmicas a gas natural (40%). Las RER solo generan, hoy, el 5% restante.

Una de las principales críticas era el subsidio. Del 2013 al 2020, según Osinergmin, la Prima RER fue US$ 1,019 millones. El argumento a favor: necesitamos energías limpias contra el cambio climático, lo que se ha plasmado en compromisos internacionales asumidos en el Acuerdo de París del 2015. El argumento contrario: “Las RER son ineficientes y aún no ha llegado su tiempo; que el mercado decida”. Poco a poco las RER han desarrollado importantes mejoras tecnológicas, han reducido sus costos y hoy compiten de igual a igual con las convencionales. Eso está hoy reconocido mundialmente y son, ya, la energía de mayor crecimiento (1).

Así, grandes petroleras se han comprometido a emisiones cero (0) de GEI en el 2050: lo que emitan será mitigado (absorbido) de diferentes maneras. En eso están SHELL, British Petroleum y Repsol. En Perú, el 50% de la producción de ENEL proviene de RER. De su lado, Engie tiene la central eólica Punta Lomitas (260MW), para Quellaveco, además de planes para 1000 MW de solares y eólicas.

Lo destacable: las RER nuevas no se acogen al DL 1002. Dice Engie que Punta Lomitas tiene un costo menor a US$ 40/MW hora, super competitivo. Dice la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) que tiene una cartera de US$11,000 millones en RER, entre ellos, US$8,700 millones en energía solar y eólica y US$2,000 millones en geotermia (El Comercio, 6/5/2021).

Un tema clave: si bien Perú tiene sobreoferta de energía eléctrica, la mayor parte es “no eficiente” pues proviene del diesel, caro y contaminante. Y el aumento de la demanda en los próximos 2 a 3 años hará que el diesel entre a generar, si es que no aumentamos la “energía eficiente”, la misma que podría provenir de más centrales a gas. Si bien el gas contamina menos que el diesel, ¿no es preferible aumentar la capacidad de las RER, que no contaminan y que ya no necesitan subsidios?

Si esto es así, ¿qué está pasando? Pues como está “parado” el DL 1002 se necesita una norma que le de base legal a lo que anuncian hace tiempo los ministros de energía y del ambiente: que la participación de las RER tenga como meta subir del 5% al 15% en la generación al 2030. Y que se legisle sobre temas no resueltos de las RER, como tener bloques horarios (para que las solares despachen de día) y otros temas más técnicos como la potencia y la energía.

Eso es precisamente lo que proponía el Proyecto de Ley 6953 de Alberto de Belaunde, pero que fue archivado en la Comisión de Energía en mayo pasado. Dijo Brendan Oviedo, presidente de la SPR: “Esto fue ocasionado por la campaña de desinformación desarrollada por varios actores del mercado eléctrico, opuestos al ingreso de energías más competitivas, como la solar y eólica. El tema de fondo es que las RER son tan competitivas hoy que su despliegue en el mercado local, en igualdad de condiciones, quitará mercado a otras tecnologías de generación eléctrica”. Clarísimo.

Para terminar, el presidente Castillo ha dicho en la ONU que Perú entrará en “emergencia climática”. El cambio climático lo impulsa el Estado y el mercado juega con esas nuevas reglas. Una de las principales medidas debería proveer el marco legal para el desarrollo de las RER que, hoy, nos pueden dar energía limpia, en sana competencia y sin subsidios. Ahora es cuando.

1) Ver: https://www.patamarilla.com/2021/10/la-transicion-energetica-del-sector-electrico-bajo-ataque/