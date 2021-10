Pasaporte COVID, por Percy Mayta-Tristán

Hace unos días fue noticia que el presidente de Brasil tuvo que comer en una calle de Nueva York porque no se le permitió el acceso a un restaurante por no estar vacunado. Las restricciones para no vacunados no son exclusivas de la pandemia, por ejemplo, para poder viajar a Panamá o Brasil es un requisito estar vacunado contra la fiebre amarilla, o un estudiante de salud necesita tener su esquema de vacunación completo contra hepatitis B para iniciar su internado.

La evidencia que tenemos es que los vacunados contra COVID-19 tienen menos riesgo de infectarse y, de hacerlo, expulsan menor cantidad de virus y por menos tiempo, por lo que transmiten menos que los no vacunados. Por ello, las actividades que se realizan en espacios cerrados serían inseguras si estamos ante no vacunados, pues son quienes transmiten más el virus.

Bajo esta lógica, toda la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, entre otros y Chile en la Latinoamérica han decidido implementar certificados de vacunación COVID , pasaporte COVID o pasaporte verde para que las actividades en espacios cerrados sean de acceso exclusivo a personas con esquema completo de vacunación, antecedente de infección o deban presentar pruebas negativas repetidas de antígeno o PCR. Esta medida incluye a los trabajadores que realizan atención presencial (salud y educación, pero también comercio, entretenimiento, transporte, entre otros) para que la interacción con otras personas sea segura.