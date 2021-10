Más de 13 millones de vacunados

Hay 13 millones 697 mil 249 personas completamente vacunadas hasta el corte del avance a las 6 p.m. de ayer, según datos del Minsa. Se trata del 49% de la población objetivo y en total se han aplicado 31 millones 184 mil 940 dosis hasta el momento.

Es una buena noticia, aunque se está tratando de mejorar estas cifras mediante campañas que convoquen a la población de 18 años a más a buscar el centro de vacunación más cercano y cumplir con aplicarse la primera o completar con la segunda dosis. Por ello se anuncia una nueva jornada de VacunaFest, a partir de hoy y durante 36 horas continuas.

Ya no solo es el centro vacunatorio donde se espera que llegue por sus propios medios el interesado en recibir los inyectables. Personal de salud en esta etapa se moviliza a zonas urbanas y centros poblados con la intención de llevar la vacuna a los lugares más alejados y atender a la población que quedó sin inmunizarse. Estas jornadas destinadas a cerrar brechas se denominan “Vamos a tu encuentro”.

Existe también una iniciativa que busca difundir la inyección entre los grupos específicos de población, como es el caso del Vacuna Rock, que se está organizando para promover la vacunación entre universitarios de Lima y Callao, desde los 18 años. La sede del encuentro de buena música y esta ingeniosa campaña de salud será la ciudad universitaria de la Universidad Mayor de San Marcos.

En esta línea de acción que busca reforzar la campaña de inmunización desde diferentes flancos, este fin de semana se proseguirá inoculando con la tercera dosis, llamada de refuerzo, al personal de salud para que siga combatiendo en mejores condiciones al virus.

Hay algunos anuncios gubernamentales que también buscan similar propósito. En un mes, las personas que no cuenten con las dos vacunas no podrán realizar viajes interprovinciales en vehículos de servicio porque se requerirá el certificado para acceder al transporte. Esta medida forma parte de los incentivos y las sanciones con las que se buscará corregir el déficit de una o dos dosis en la población de 50 años a más, que es la que mayor número de no vacunados ostenta.

Mientras sigue la polémica, en Estados Unidos, Pfizer está buscando autorización para inyectar a niños de entre 5 y 12 años, que es un rango etario que aún no había sido cubierto por la inmunización. Esta solicitud está amparada en data científica que avalaría el procedimiento. El Perú tendrá este año por el mecanismo Covax 3,8 millones de dosis adicionales de Pfizer, por lo que la vacunación para adolescentes de entre 12 a 18 años parece un hecho.