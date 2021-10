Desde nosotras mismas, por Sonaly Tuesta

Desde niña crecí empoderada. Reconociéndome con sabiduría y talento gracias a mi padre, quien insertó en el discurso cotidiano un proyecto de vida basado en la educación. Jamás hizo diferencia alguna con mi hermano y cada uno era reconocido por sus habilidades sin necesidad de compararnos.

No me percaté del privilegio que tuve hasta que migré a Lima y la realidad se contrapuso con el imaginario que yo traía de mi pueblo. Tuve muchos conflictos internos, pero me reconcilié conmigo misma cuando creé y diseñé el programa Costumbres, que por 20 años se mantuvo en la televisión nacional reconociendo la diversidad cultural del Perú.

En mi experiencia de viajes he conocido a muchas mujeres, cotidianas, simples, sabedoras, cuidadoras, guardianas, artistas, creadoras de universos armónicos que generosamente me han ilustrado. Nos hemos abrigado, conectado, apapachado y juntas hemos inventado espacios de conversación donde la honestidad y la empatía nos ayudan a generar lazos de apoyo y de fuerza a favor de cada una de nosotras.

Por eso, desde el 2016, año en el que enfermé de gravedad y estuve en coma 9 días, decidí adueñarme del camino que me conduce, a cada instante, hacia alguna mujer poderosa que aligera su propio equipaje para adaptar la ruta de las otras y es compañera, pues siempre mira a los costados para cerciorarse de que ninguna se quede atrás.

He ido creando historias sobre ellas, pero tengo muchísimas que están pendientes. Aspiro a que mis relatos audiovisuales sean memorias del presente y las ubiquen en barrios o comunidades, irrumpan en sus vidas y las vinculen. Si la fuerza y la energía es suficiente armaremos una red de sabias y lideresas, y en asociatividad apuntalaremos el desarrollo sostenible. El bienestar integral es un reto y una meta a la que estamos caminando, construyéndonos desde ahora.