Cerrón ya sin ni un perro que le ladre, por Augusto Álvarez Rodrich

El riesgo de la amenaza de Vladimir Cerrón a Pedro Castillo es exagerado, aunque el presidente igual necesita acuerdos políticos básicos para lograr una estabilidad mínima, sin la cual acabará estrellado, tal como iba a terminar antes del cambio de premier.

Hay quienes creen que la ruptura de Cerrón y Castillo pone al gobierno en una situación muy complicada, sin darse cuenta de que ser marioneta de un matón desquiciado perfilaba una ruta de final inequívocamente catastrófico.

Pues Cerrón estaba empujando el gobierno a decisiones absurdas como expropiar el gas, chocar con el congreso para imponer una asamblea constituyente inconstitucional, o convertir a Evo Morales en líder de un protectorado, entre otras acciones inadmisibles.

Y lo hacía, además, demostrando gran inhabilidad para entender su poder real y capacidad de acción política, pues no tenía el respaldo para poner en marcha un plan tan radical y audaz, lo cual ha ratificado cuando Pedro Castillo desembarcó a su lugarteniente Guido Bellido y se dedicó a amenazar al gobierno.

El aumento de la intimidación a Castillo es proporcional al aislamiento de Cerrón. La mayoría de la bancada de Perú Libre se quedará con el presidente, y ni el congresista Guillermo Bermejo lo va a acompañar en negarle la confianza al gabinete Vásquez.

Asimismo, es claro que las bancadas de derecha del congreso, como Renovación Popular, Fuerza Popular o Avanza País, cometerían un suicidio político si se unieran al coche bomba de Cerrón para traerse abajo al gabinete Vásquez y al presidente Castillo. Lo que no implica, sin embargo, dejar de presionar al gobierno para que se deshaga de dos ministros muy negativos como los del interior y educación.

Con casi 80% que creía que la presencia de Cerrón en el gobierno era negativa, el respaldo de la ciudadanía a Castillo debe haber subido tras su ruptura con el mandamás de Perú Libre.

Cerrón es hoy un leproso político al que pocos querrán acercársele, pero ello no quiere decir que el presidente Castillo no deba buscar acuerdos de gobernabilidad con otros sectores, como los del centro parlamentario, para no estar tan débil como ya lo estaba antes, cuando ese matón cortaba el jamón de su administración.

