Sin tiempo para morir, por Sandro Mairata

Las ideas fluyen libres en Sin tiempo para morir (No Time To Die), la última cinta de la era Daniel Craig como James Bond. ¿Una 007 afrodescendiente y mujer? Ahí está Lashana Lynch como Nomi, una agente asignada con el famoso numeral, quien le tiene poco respeto a la leyenda del ahora retirado comandante Bond. ¿Bond casado? La productora Eon, responsable de los 25 filmes canónicos (de 28 en total), no quiso repetir el legendario fiasco del insípido George Lazenby, quien encarnó al único Bond casado en pantallas.

A cambio, tenemos a un Bond que aún pide martinis con vodka “agitado, no mezclado” pero que tendrá una inusitada faceta de hombre de familia. Aún más, Bond 2021 ya no es un seductor. Es un tipo atractivo, las mujeres le coquetean, pero no da el paso más allá. Lo comprobamos en una escena con la arrebatadora Ana de Armas, capaz de disparar metralletas y combatir malos vistiendo un peligroso vestido de noche y tacos aguja. “No es lo que cree”, le dice la agente Paloma (De Armas) cuando Bond y ella quedan a solas para cambiarse de ropa. Bond sonríe y sigue con lo suyo. ¿Cómo hubiera estado escrita la escena para Sean Connery o Roger Moore?

Este y otros cambios –nos enteramos de que Q (Ben Whishaw) es gay– son todo lo que los dueños de la franquicia pueden hacer con el tablero actual para actualizar un personaje que recibe fuego cruzado de una sociedad que evoluciona y que cuestionó su ingesta de alcohol (apenas en un par de escenas aparece el licor), su tabaquismo (Bond ya no fuma) y su voracidad sexual (Bond por poco y solo besa).

Con la vara alta puesta por Tom Cruise, Matt Damon y Keanu Reeves, las persecuciones de Sin tiempo para morir cumplen con robar el aliento, las peleas están en el estándar de violencia que requieren los blockbusters modernos y el nivel de ridículo del universo Bond (el auto con metralletas) mantiene la justa medida para la nostalgia. Todo está medido y calculado.

Tanto que da gusto ver cómo un guion cierra un ciclo retomando hilos de Casino Royale (2006), la primera cinta de Craig. El homenaje a Vesper Lynd (Eva Green) y su presencia permanente humanizan al exagente 007, y el quiebre emocional respecto a Madeleine Swann (Léa Seydoux) nos hacen sentir que el viejo James se merece un retiro en paz. Esto, por supuesto, será imposible.

Sin tiempo para morir entrega todo lo que los fans de Bond esperan con algunas sorpresas que quizá harán a Ian Fleming revolcarse en su tumba. Puntos bajos: cada escena con el villano Lyutsifer Satin (Rami Malek), con su eterna mirada perdida y nula identificación con el personaje entre manos arruinando cada segundo en pantalla. Por todo lo demás, salud.❖

