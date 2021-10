¿Por qué whatsapp no funcionaba?, por Ragi Burhum

El día que WhatsApp, Instagram y FB (propiedades de Facebook Inc.) dejaron de funcionar por 4 horas se generó mucha controversia e historias llenas de conspiración. “Si Facebook no tiene nada que ver con Telegram, ¿por qué Telegram está fallando?” o “¡mi GMail tampoco funciona!”. Son dos de mis favoritas porque creo que sí son buenas observaciones que lamentablemente alimentan historias conspiranoicas.

Internet es una red de redes autónomas (Autonomous System-AS). No existe un solo servidor que esté a cargo de todo. Cada una de estas redes AS tiene sus propios servidores, cableado y protocolos para comunicarse con otros AS. Existen alrededor de 90,000 AS en el mundo.

Cada vez que escribimos “Facebook.com” en un navegador, se realiza un pedido a un servidor (DNS) cuya función es traducir “Facebook.com” a una dirección de Internet como “31.13.70.36″. Eso nos dice a dónde queremos llegar. Para saber cómo navegar todas las rutas posibles a través de los AS utilizamos otro protocolo BGP. FB es tan grande que tiene su propio AS.

¿Qué pasó? Un defecto en el software interno dejó que un empleado de FB ejecute un comando que accidentalmente malogró las tablas BGP que explicaban cómo llegar a los servidores DNS de FB. Millones de aplicativos empezaron a insistir al mismo tiempo: “¿Cuál es la dirección de los servidores de FB?”. Esa pregunta se hizo continuamente a miles de servidores DNS en todo el mundo, sobrecargándolos y reduciendo la velocidad de respuesta , sin importar si tenía que ver con FB o no. Servicios como Twitter.com y Telegram también recibieron millones de nuevos usuarios inesperadamente.

El personal de FB que trabaja desde su casa por la pandemia no tuvo acceso a la red y los empleados que estaban en los data centers no tenían acceso a servidores porque las puertas no podían verificar el permiso de entrada con Facebook.com.

Todo por mandar un comando erróneo en una consola.