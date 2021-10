El plan B, por Mirko Lauer

La estrategia de cerco e instrumentalización de Pedro Castillo empezó a fracasar con el nombramiento de tres ministros claves en el MEF, el Minsa y Justicia. El nuevo gabinete indica que ya está liquidada, y ahora Vladimir Cerrón va a poner a prueba su plan B: la demolición de la imagen de Castillo como dirigente de izquierda.

El locuaz Guido Bellido, ahora libre de los límites de su pasado cargo, va a ser clave en este plan B. Ya ha denunciado que Castillo está sujeto a sombríos poderes fácticos.

Está en los tuits. “El Presidente deberá elegir ante la disyuntiva de lo conservador o lo revolucionario”, sostiene Cerrón, con lo cual plantea la eliminación de todo ese terreno intermedio en que se está moviendo Castillo. La revolución en este caso es el acopio de firmas para una nueva Constitución, algo que tiene aroma a temprana campaña electoral.

Más de un vocero de Perú Libre ha anunciado que el partido no dará el voto de confianza al nuevo gabinete. De ser así, la decisión obligará a Mirtha Vásquez a buscar sus votos más al centro, y quizás hasta en la derecha. Así el proclamado giro de Castillo hacia el conservadurismo funcionaría como una profecía autocumplida por PL.

La nueva estrategia de Cerrón puede ser costosa. PL no es un partido leninista de curtidos cuadros ideológicos. Una parte importante del peso de Cerrón en el partido ha provenido de su conexión con Castillo, y un distanciamiento radical puede desagradar a muchos. Con lo cual es bastante probable que parte de la bancada vote por Vásquez.

Otra cuestión es que PL no es un partido estructurado para hacer oposición democrática. Fuera de las firmas, ahora no tiene otra propuesta que señalar con el dedo lo que han venido llamando la traición de Castillo. Como el gobierno sin duda seguirá con un contenido izquierdista, el argumento de la traición conservadora no va a levantar vuelo.

Mientras tanto siguen los problemas legales de PL por el caso Los Dinámicos del Centro. Una orden de prisión preventiva para su secretario de organización y otros dirigentes, más la ampliación del ámbito de las investigaciones deberían invitar a que Cerrón ponga sus barbas en remojo.