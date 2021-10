Hay verdades inobjetables, por Pedro Castro

Durante décadas tuvimos la oportunidad, como país, de buscar consensos para reformar la Constitución Política del Perú (CPP), de hacerles ajustes a ciertos artículos que necesitaban un pacto social, de realizarle algunos cambios que el pueblo aludía con imperiosa necesidad. Pero, justamente, esas mismas personas que hoy sugieren solo reformas, no cambios completos, son las mismas que en lustros pasados se opusieron rabiosamente a realizarle cualquier cambio a la CPP porque tal cual estaba les funcionaba muy bien para ellos y sus propios intereses. No pudieron ver más allá o no quisieron ver más allá; el chorreo del que hacían alarde algunos expresidentes nunca fue a parar a los bolsillos que en realidad lo necesitaban, se quedaron en algún camino entre el pueblo y sus gobernantes.

Lamentablemente tuvieron que suceder victorias inesperadas y cambios en el tablero de ajedrez para poder entender que cuando el pueblo habla no hay oposición que pueda resistírsele ante tanta insistencia e inconformidad. El problema, hoy por hoy, es que el grupo de políticos que impulsa el cambio de CPP ni está preparado para una constituyente ni tienen los conocimientos ni mucho menos las buenas intenciones que el pueblo espera. Pero la tragedia mayor es que la oposición de Perú Libre —llámese fujimoristas y sus vertientes: los políticos de López Aliaga y los políticos de De Soto— terminan siendo peores o iguales que los oficialistas. No solo por pensar que la política peruana es una especie de legado paternal que deben heredar los hijos o sobrinos de expresidentes o exvicepresidentes o exparlamentarios, sino por esa tara tan arraigada en la derecha peruana que evoca clasismo y racismo por donde se le intente mirar y analizar.

Mientras tanto, debemos seguir la perturbadora novela de la falta de liderazgo del presidente Castillo, que ya no solo indigna, sino que aterra ver una persona tan sumisa, tan rescindida y desconectada de los problemas más álgidos del país, sino también soportar el exceso de protagonismo del PCM Bellido, el descarrío político de un Cerrón que se cree presidente sin haber ganado elecciones. Y al frente un Congreso que solo nos demuestra y comprueba que siempre podemos estar peor que antes, siempre.

Pero nuestra CPP ¿nunca fue modificada? Claro que sí, desde su promulgación en 1993 ha pasado por un aproximado de 22 modificaciones, entre las que destacan derechos fundamentales como el servicio al agua o voto universal para las fuerzas policiales, así como la no reelección inmediata de autoridades locales, regionales y congresistas.