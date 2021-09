‘Speedy’ Castillo aún no despierta, por Augusto Álvarez Rodrich

Si el presidente Pedro Castillo no se apura en sacar a Guido Bellido, Vladimir Cerrón lo va a pulverizar usando como lanzallamas a ‘su’ premier.

Dicen unos que, aunque no le faltan ganas, el presidente Castillo no se atreve a expectorar al bicho insolente que usufructúa el premierato de ‘su’ gobierno, pues teme que Cerrón le arroje toda su ira por sacar a su piquichón.

Pero Castillo parece no darse cuenta de que eso ya está ocurriendo, por lo que ya no tiene otra opción que defenestrar el buró dinámico de Cerrón antes de que este lo siga devaluando con más rapidez que el sol ante el dólar.

Castillo quiso sacar a Bellido hace más de un mes. Se lo planteó en la casa del ministro Aníbal Torres, y provocó en Cerrón una furia mayor que la que le produjo la salida de Héctor Béjar.

Béjar en Torre Tagle, como Iván Merino en el ministerio de energía y minas, era parte del plan de Cerrón para aplicar su ideario desquiciado, generando apoyo regional para iniciativas descabelladas y matonescas, como negociar el contrato del gas con la pistola en una mano y el machete en la otra.

Esa es una iniciativa que deja a Castillo como adorno con sombrero y banda en palacio, pues no solo ni le consultaron, sino que se usa para evitar el cambio de gabinete a costa de destruir la confianza de la inversión privada.

En esa línea, ya no hay duda de que Cerrón ya enfiló contra Castillo. Desde el congreso, con la bancada de Perú Libre dirigida por su hermano Waldemar para censurar al canciller Óscar Maúrtua solo por defender al presidente por su cita clandestina con Nicolás Maduro.

Y desde el ejecutivo, usando a Bellido –premier de Cerrón, y no de Castillo– para desafiarlo ayer desde Cusco, a propósito del petardo sobre el gas: “El pueblo no debe retroceder, tampoco el presidente de la república debe retroceder, porque este pueblo lo eligió, si él va a tener miedo, creo que no va a estar bien esta región de Puno (…) hemos dicho que hable bien con autoridad, y eso debe hacer nuestro hermano presidente, no debe temer a nadie, hermanos, solo hay que temer al pueblo”.

Si ‘speedy’ Castillo sigue dormido y no se despierta, se lo terminará llevando la corriente radical de Cerrón, incluso antes de que a este lo metan preso por sus dinámicas movidas del centro.

