El ministerio n.º 19

En la implementación de políticas públicas hay varias estrategias a considerar cuando se buscan los mejores resultados. Desde un análisis de costos y beneficios, hasta consideraciones de género y equidad pasando por la construcción de una sociedad basada en el conocimiento.

La implementación de políticas públicas y su diseño responden no solo a criterios técnicos o expertos, sino sobre todo “políticos”, y estos son una misión que se persigue concretar. En CTi, esas directivas de gobierno son estratégicas, pues trascienden las misiones parciales y de corto plazo.

Por eso, en pleno siglo 21, cuando hoy se habla de políticas CTi, se habla cada vez más de la concreción de una “misión”. La abanderada de esa aproximación es sin duda la experta global en innovación Mariana Mazzucato, quien viene trabajando fuertemente con el BID, para concretar esta propuesta en Latinoamérica.

Coincido con la propuesta de Mazzucato, y reconozco que la CTi debe orientarse a alcanzar una misión. Y eso significa: 1. que sabemos cuál es la misión trascendente que la CTi va a lograr para todos los peruanos y no solo para un gremio(¿queremos ser la nación líder en nuevas energías?, ¿queremos ser la nación que lidera el desarrollo global con base en su conocimiento ancestral y su biodiversidad amazónica?, ¿queremos ser la nación que lidera la novísima cadena de valor en torno al litio?); 2. que la CTi tiene un impacto transversal en todos los sectores y no solo en determinados agentes . Por tanto, la CTi tiene un impacto matricial y no vertical (¿un ministerio CTi sirve para lograr un fin transcendente de larga data o para reinvindicar el rol de los científicos?), y; 3. que la CTi convoca a todas las fuerzas para concretar la misión (una misión es, per se, ambiciosa y por ello requiere sumar el mayor número posible de agentes públicos y privados).