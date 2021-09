Corruptos hasta para exportar, por Augusto Álvarez Rodrich

Hay que darles todas las garantías. El Perú también tiene en las calles inseguridad, pero para eso está el gobierno. Pedro Castillo confundiendo las garantías que requieren los empresarios para invertir.

El presidente ha vuelto de esta gira más convencido y más claro en todos los niveles de lo que tiene que hacer y debe hacer. Guido Bellido.

Si el presidente no cumple su palabra de maestro, conocerá la de los reservistas. Etnocacerista anónimo sobre el indulto de Antauro Humala.

No hay motivación o interés en hacer cambios en el gabinete. Guido Bellido.

No hay fisuras en el gabinete. Hernando Cevallos.

La asamblea constituyente no es parte del plan de gobierno. Pedro Francke.

Es natural que desconozca quien no es del partido ni estuvo en la campaña. La asamblea constituyente es promesa y bandera de lucha, ¡no será estafa al pueblo! Vladimir Cerrón sobre Francke.

Somos tan ricos que tenemos también corruptos hasta para exportar. Pedro Castillo.

Se ha acordado que seamos más comunicativos con la prensa, pero con mucha prudencia. Ciro Gálvez.

Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el pdte. N. Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas. Guido Bellido.

La opinión del vicecanciller fue absolutamente inadecuada. No es oportuno este tipo de declaraciones. Es un tema que debe responder Bellido. Hernando Cevallos sobre lo anterior.

Probablemente, el premier en su preocupación de querer informar a la población haya adelantado opinión. Sin embargo, el gabinete trabaja de manera hermanada. Dina Boluarte.

Si ahora Pedro Castillo está en el gobierno, ¿nuestro próximo candidato presidencial quién va a ser? Vladimir Cerrón. Hay que ir trabajando ya la candidatura de nuestro secretario general al 2026. Arturo Cárdenas, secretario de organización de Perú Libre.

De ninguna manera puedo considerar a un hermano país una dictadura. Venezuela viene construyendo su propia democracia. Guido Bellido.

