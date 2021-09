La reunión privada que sostuvo en México el presidente Pedro Castillo con el dictador venezolano Nicolás Maduro fue una señal de la intención del actual Gobierno peruano de otorgar reconocimiento a la dictadura chavista. Tal postura contravendría la posición que suscribió el Perú con los países del Grupo de Lima en enero de este año de no reconocer legalidad ni legitimidad a la Asamblea Constituyente del país llanero por su elección fraudulenta.

Si bien el Perú no ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela, como ha precisado la Cancillería, estas se mantienen a nivel consular, y más bien el compromiso de nuestro país se cifra en alentar el proceso de diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición.

Pero, al parecer, el Gobierno de Castillo tiene otra carta bajo la mesa. El primer paso para el reconocimiento de Maduro es el retiro del Perú del Grupo de Río, proceso que inició subrepticiamente Héctor Béjar en su breve paso por Torre Tagle.

El tema lo ha puesto ahora en el candelero el premier Guido Bellido con su virulenta reacción contra el comentario del vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien dijo que “el Perú no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021″. Bellido, vía Twitter, replicó: “Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del Gobierno”. Reveló además que Castillo y Maduro se habían reunido en México, no obstante que esa cita no figuraba en la agenda oficial.

El canciller Óscar Maúrtua debe informar de todo este lío mañana en el Congreso. Su cabeza y la del vicecanciller han sido puestas bajo la guillotina por el jacobino Bellido.