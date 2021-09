Siembra odio, cosecha violencia

“Fuera sidosos de nuestros barrios”, cantaban decenas de personas en una manifestación convocada por grupos neonazis y de ultraderecha el último 18 de setiembre en el barrio de Chueca, en Madrid, uno de los puntos LGTBIQ+ más reconocidos en el mundo por su diversidad e historia.

La policía, calmada y sin hacer uso de la fuerza, los escoltó durante todo el recorrido. Un cuadro muy diferente al que se vio cuando, hace menos de tres meses y a causa del ataque y asesinato homofóbico a Samuel, un joven de 24 años, los agentes se encargaron de dar palizas a quienes fueron a manifestarse por los crecientes crímenes de odio en España.

No es casualidad, mucho menos invento de la izquierda. La homofobia no está en la cabeza de la gente , como dijo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: es real, comprobada y, si este discurso político se sigue expandiendo, será más peligrosa y letal.

Tampoco es coincidencia el momento en que dan este tipo de demostraciones discriminatorias y violentas. El avance y asentamiento no solo de agrupaciones y colectivos, sino de partidos políticos anti derechos en América Latina lo prueban; y Perú es un ejemplo claro. Que periodistas hayan sonreído, sido complacientes y nada incisivos con autoridades y candidatxs presidenciales con mensajes misóginos y homofóbicos, demuestra no solo el deficiente nivel periodístico y ético actual, sobre todo, en la televisión peruana, sino la nula transversalización del enfoque de género y de derechos humanos en medios televisivos, radiales y de prensa escrita.