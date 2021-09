El chillido del premier Guido Bellido

El reclamo destemplado del premier Guido Bellido sobre el vicecanciller Luis Chávez es uno de esos hechos singulares que no están en la superficie y que permiten entender algunas cosas que suceden en este tan raro gobierno.

Bellido sorprendió ayer en twitter al mostrar su irritación por una declaración del vicecanciller Chávez:

“Desmiento afirmación del vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el Pdte. N. Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no les gusta, tienen las puertas abiertas”.

Primero, se puede concluir que el presidente Pedro Castillo no tiene un comportamiento con la transparencia que obligatoriamente demanda su cargo, pues su encuentro con Maduro no está registrado en la agenda oficial de su estancia en México. ¿No aprendió de las consecuencias de esos días en la casa de Breña en que se reunía con alguna gente impresentable para pretender que nadie lo sepa?

Segundo, Bellido sigue sin entender la naturaleza de su cargo. ¿Desde cuándo un premier tiene que recurrir a una audiencia pública como las redes sociales para manifestar su molestia con un funcionario del gobierno que, en teoría, preside su consejo de ministros?

Tercero, la reacción tan airada como desesperada de Bellido es una señal inequívoca del sometimiento del gobierno –o de la facción que él representa– al chavismo venezolano.

Cuarto, lo ocurrido explica por qué Vladimir Cerrón puso a Héctor Béjar de canciller, para asegurar que Torre Tagle fuese una alfombra sin duda roja para el chavismo en el Perú, y por qué hubo tanto grito en el lado radical del gobierno por su despido intempestivo.

Quinto, la pugna dentro del gobierno explica que el mismo parezca un manicomio donde todos mandan y nadie decide, con liderazgos múltiples, lo cual mella totalmente su operación.

Sexto, el chillido desesperado de Bellido en twitter para hacer notar un asunto que podría resolver como premier puede ser expresión de que el sector radical del gobierno está desesperado, pues se le mueve el piso por el rumor de que sería expectorado al regreso del viaje del presidente Castillo.

