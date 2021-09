La gran pregunta no es qué hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán, sino qué hacer con su alma. Alonso Cueto.

Cerrón es secretario general de Perú Libre, debe actuar en ese campo, no puede pretender invadir el campo del gobierno. Aníbal Torres sobre si Cerrón es dañino para el gobierno.

Hay temas más importantes como la salud, he optado por no darle importancia a esos dimes y diretes. Pedro Castillo sobre el pleito entre Torres y Cerrón.

Aníbal Torres desconoce algunos elementos políticos frente a lo que pasa en esos momentos. Jaime Quito, congresista de Perú Libre.

Espero que el premier haya cambiado de opinión sobre la DEA. Procuradora antidrogas Sonia Medina.

La DEA debe quedarse porque hay que mantener las buenas relaciones con todos los países del mundo, incluido Estados Unidos. Aníbal Torres.

El dólar estaría en S/ 3.60 sin incertidumbre política. Julio Velarde.

Habla bien, escucha bien, tienes que lavarte el oído porque no escuchas. Guido Bellido al periodista que preguntó sobre su agravio a Chirinos.

Sendero Luminoso se pasea impune por palacio de gobierno. Señor presidente, limpie su gabinete. Arzobispo José Antonio Eguren.

Es el abogado número uno del país . Julián Palacín Fernández sobre el nombramiento de Julián Palacín Gutiérrez como presidente del Indecopi.

Este es un gobierno asintomático. No hay indicios de que Castillo esté gobernando. José Luis Pérez Guadalupe.

La que genera inestabilidad es la especulación. Es importante que el precio del dólar debe ser S/ 3.5 o 3.4, pero también hay gente que dijo que al pueblo que eligió a Pedro Castillo se le debe castigar. Lamentablemente, eso no es humano. No se puede jugar con el pan de nuestro pueblo. Algunos funcionarios le están jugando mal. Guido Bellido.

En este país hay gente que cree que antes de este gobierno el Perú era un paraíso y que hoy por culpa de la y los izquierdistas vivimos en el infierno. Este es relato de una derecha golpista y desesperada, que varios periodistas repiten como letanía. Alberto Adrianzén.

Me ofrecieron públicamente quedarme en la presidencia del BCR, y he aceptado. Es decisión del presidente si me nombra o no. Julio Velarde.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.