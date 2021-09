La irrupción del presidente Castillo en el escenario político nacional es, por donde se le mire, un acontecimiento. Es indudable que muchas personas se sienten representadas por ese profesor procedente de una zona rural. Asimismo, es evidente la frustración que produce, en algunos sectores de derecha, ese cambio en la estructura del poder a la que estaban habituados. De ahí la irritación que se percibe en asuntos tan nimios como la vestimenta del mandatario y su esposa en los recientes eventos internacionales. No es fácil asimilar esa irrupción de lo reprimido, pues esto siempre produce angustia y levanta mecanismos de defensa.

En suma, la elección de Pedro Castillo es un símbolo poderoso del fracaso de las élites tradicionales, quienes apostaron por Keiko Fujimori y perdieron. Por poco y sin fraude. Las urnas hablaron, pero el ganador calla.

Pero también se ha ido desvaneciendo el aura simbólica del acontecimiento. Como bien señala la directora del Instituto de Estudios Peruanos, Natalia Gonzáles: “No está dando la talla. Ya no es sindicalista negociando reclamos, sino presidente que debe gobernar. Ha perdido protagonismo y capacidad de demostrar responsabilidad con los problemas del país. Un símbolo no es suficiente. El símbolo se agotó. No podemos vislumbrar la verdad y él contribuye a la nebulosa. Su promesa de liderazgo se está difuminando. Es promesa incumplida.”

En boca cerrada no entran moscas, reza un antiguo refrán. El cual no aplica si eres el presidente de un país. No es, por supuesto, tan solo cuestión de hablar. Se trata de mostrar un rumbo claro y coherente. Mientras Pedro Castillo siga rehuyendo a Lima, la capital del poder, pues a todas luces se siente más cómodo en lugares que le son más amigables, el vacío, como señala en su columna de Patreon Marco Sifuentes, irá aumentando. Así como los candidatos a llenarlo. Las agresiones de la seguridad presidencial a reporteras son un síntoma de esos temores. Cierto, la prensa capitalina ha sido despiadada con el profesor y se entiende que desconfíe. Pero el cargo que ocupa lo obliga a salir de ese silencio y no hay otro camino que el de los medios.

Ese compás de espera es muy peligroso a estas alturas. El fantasma de la asamblea constituyente, mientras tanto, se agranda y crea más zozobra en un país devastado por la pandemia y el crecimiento feroz de la pobreza.