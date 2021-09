Limpiemos nuestras vidas, compañeras. Saquemos lo que sobra y dejemos lo importante. Priorizarnos es un hábito sano y poderoso. Pero, claro, esta lucha íntima y constante es un compartir de todas. Si te amas y respetas, te abrazas y te tienes paciencia, eso mismo se traslada a las demás. En sororidad.

No estamos solas. Eso es bueno saberlo e internalizarlo para abrigarnos y convertirnos en lo que la otra necesita. Estar juntas y apostar por nuestra comunidad es reconocer que las batallas (personales y sociales) continúan. Que no debemos bajar la guardia o cambiar de tema. No al borrón ni cuenta nueva, no a la tibieza de los quizá o los de repente.

La gran Isabel Allende le habla a su hija y de paso nos habla a nosotras: “(...) tú eres una persona privilegiada que has tenido educación, derecho a la salud, una madre feminista, una profesión. (...) Mira a tu alrededor y fíjate que hay 80% de mujeres en el mundo que no tienen lo que tienes tú, y mientras ellas, tus hermanas, no alcancen el mismo nivel de lo que tienes, no se ha hecho nada. El fin del movimiento feminista es terminar con el patriarcado. Vivir en un mundo igualitario, donde la gerencia del mundo está en manos de hombres y mujeres por igual”.

Escuchar a Lucy, Magaly y Aurora ha metamorfoseado mi papel de comunicadora, directora, amiga, hermana, madre, confidente, hija. Y en el llano, en lo más íntimo y cotidiano, estamos hechas de lo mismo. Nuestros grandes temas, adversidades, sueños, fortalezas, debilidades tienen tonos muy parecidos, por eso es fácil comprometernos de corazón.

Los hilos que nos juntan en este tejido maravilloso de la vida nos sostienen y en conjunto abriremos sendas de oportunidad para nuestras hermanas (y nosotras mismas). Ningún logro es pequeño. Todo suma. La beca completa de inglés para Lucy, las donaciones para la olla común de Aurora, los diseños kakataibo de Magaly en una colección que inspira. Únete a la mesa de Sabiduría Madre. Escríbenos.