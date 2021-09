Se supone que para un político frente al público es clave no perder los papeles. Una sola frase en falso puede ser decisiva para una carrera, y muchas lo han sido. En esta era de redes sociales una patinada verbal suele quedarse dando vueltas mucho tiempo. Las más graves permanecen allí, horadando la imagen hasta la eternidad.

Para tener pleno efecto, la patinada tiene que ser presencial. No es tanto la frase infeliz que el político escribió, sino la frase infeliz que el político dijo la que lo pinta de cuerpo entero. Pues siempre se trata de un exabrupto, que el diccionario define como “Dicho o gesto brusco e inesperado que se manifiesta con enfado y viveza”.

Es decir que para el político se trata de un instante de sinceridad devastadora. Quizás no todos y no siempre entienden el alcance de lo que acaban de decir, a veces con toda inocencia. Igual el público se lo hará notar en pocos minutos. Por lo general cuando llegan las explicaciones, el daño ya está hecho.

Es cierto que ha habido políticos con recursos que los han hecho capaces de sobrevivir un reguero de pachotadas. Ellas no han liquidado sus carreras, pero no los han ayudado. El deslenguado Donald Trump es un ejemplo conocido. Pero aquí entre nosotros no todos los políticos son Trump, y un comentario destemplado puede hacerles mucha yaya.

El tema de la frase en falso tiene mucho que ver con la capacidad del político para mantener la serenidad bajo presión. Demostrar que no es capaz de hacerlo es un secreto revelado a sus rivales, y una invitación a la provocación permanente. Cuando la frase no es un desliz, sino un deliberado ataque al interlocutor, el daño se duplica.

Que Alfredo Barnechea en el 2016 haya rechazado un pan con chicharrón en campaña es un asunto recordado, pero a la postre venial. Pero plantear que el periodista que lo interroga tiene los oídos sucios, como acaba de hacer Guido Bellido, va mucho más lejos, y revela un desprecio que se extiende a todo el gremio.

Para los políticos que tienen que hablar al público todo el tiempo, perder sistemáticamente los papeles puede convertirse en una tragedia.