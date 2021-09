No es cualquier día, es uno especial para la historia negra y triste del país. El pasado de la violencia política es uno de vergüenza y sufrimiento, que no merece el tratamiento que está recibiendo actualmente de izquierdas y derechas. Es un momento no para manipular ni jugar con los sentimientos de la gente. Es uno para condolernos por quienes directamente sufrieron con la acción bárbara de SL. José Carlos Agüero sobre la muerte de Abimael Guzmán.

Bueno, esteeeee, yo no he visto la foto, no sabemos si es verdad. Aníbal Torres sobre la foto de Bellido con Abimael.

La prensa sigue dando vueltas con la misma pregunta, que no hace bien a la sociedad; deberían trabajar de manera seria, madura y hermanados en la más amplia unidad, dejen de estar llevando agua para su molino. ¡Basta, basta! Señores de la prensa, seamos proactivos, positivos, seamos patria peruana. Dina Boluarte sobre lo mismo.

En 2021, un primer ministro filosenderista, misógino y homofóbico sigue en su cargo validado por congresistas a quienes les resulta provechoso dedicarse al té de tías con él. Jaime Bedoya.

Al primer ministro y al de trabajo les importa un pito ser sindicados como simpatizantes o excuadros activos del terrorismo. Por momentos hasta parece enorgullecerlos. Mirko Lauer.

Indudablemente, dentro del gabinete ministerial hay senderistas. Lucio Castro, secretario general del Sutep.

El indulto salió del profesor, para el apoyo, para que pueda ganar la presidencia. Lo apoyamos de todo corazón, especialmente en el sur, el bastión de Antauro. Cuando ya había asumido, fui a su oficina, me dijo que no me preocupara, que era su promesa como profesor. Ina Andrade, sobre el indulto a su esposo.

Me encantaría que Lourdes Flores sea la candidata a la alcaldía de Fuerza Popular. Keiko Fujimori.

Es un absoluto despropósito, nos ha sorprendido mucho, creo que el presidente no ha sido bien informado. Contralor Nelson Shack sobre la iniciativa de Castillo de crear otra contraloría.

El primer compromiso de Rusia con el Perú no es una planta, sino cumplir el contrato que firmamos en julio por 20 millones de dosis de vacuna Sputnik y que aún no llegan. Oscar Ugarte.

Rafael López Aliaga es una persona rayadaza. Keiko Fujimori.

