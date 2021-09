Eduardo Ugarte

Periodista

El sábado, llegué tarde para ver el programa “Museos sin Límites” en TV Perú, pues ya estaba adelantado el siguiente: “Acceso Público”, donde los buenos y juveniles conductores “Thiago Vernal y Nadia Valdivia deciden emprender la misión de entender cómo funcionan las instituciones de nuestro país y poder ser ciudadanos activos, conscientes de sus derechos y deberes”. Ese día tomaron como tema el memorial “Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social”, LUM, y en media hora nos hicieron ver que existe un espacio que describe la violencia que sufrió el país entre 1980 y el 2000 bajo el terror provocado por Sendero Luminoso con más muertes que la Guerra con Chile.

Hora después supe que el jefe de la banda criminal de esa etapa de terror había sido encontrado muerto en la celda, donde cumplía dos condenas perpetuas, interrumpidas porque 86 años sobre su cuerpo le impedían sostener el malsano “pensamiento Gonzalo”. Pero no creo que “muerto el perro se acabó la rabia”, pues si bien la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, analizó el vergonzoso período en que la tortura, la violencia sexual y la violación de los derechos humanos se apoderaron de medio país, todavía por un negacionismo y otras causas, no hemos logrado exponer masivamente una reflexión crítica para no olvidar el hecho y evitar se repita.

La última generación de peruanos está viviendo en el siglo XXI sin explosiones en torres y largas horas o días sin corriente eléctrica; sin coches bomba en calles causando muerte e incurable dolor como en Tarata, ni noticias diarias de muertes de ancianos, hombres, mujeres y niñas y niños en lejanas comunidades andinas como en Lucanamarca. Pero sus historias y sus testimonios están en el LUM con el mensaje de que no se repita y se construya una sociedad democrática e inclusiva que logre un NUNCA MÁS. Hay que construir con mutuos aprendizajes de la historia para no destruir la paz con el olvido. Ahí la función de la memoria y su encuentro en la función de los museos.